3 إصابات بسقوط واختناق داخل بئر ماء في عنجرة

عامر خطاطبة

عجلون- أصيب 3 مواطنين اليوم بإصابات مختلفة؛ نتيجة سقوط واختناق داخل بئر ماء في عنجرة.

وفي تفاصيل الحادث، تشير مصادر إلى أن المعلومات الأولية تبين أن المصاب الأول كان يعمل على تنظيف بئر الماء مستخدما بعض أدوات التنظيف كالفلاش والهايبكس مما أدى الى اختناقه، ما استدعى وعلى الفور محاولة شقيقه العشريني إنقاذه إلا أنه سقط وأصيب ببعض الرضوض، فيما حاول المصاب الثالث القريب من الموقع إنقاذ الأشقاء الاثنين إلا أنه ونتيجة عدم مقدرته على مقاومة روائح الهايبكس والفلاش المنبعثة من بئر الماء سقط هو الىخر في البئر وأصيب بالاختناق .

من جانبه، أكد مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد الفريحات أن مستشفى الإيمان قدم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين الثلاثة، لافتا الى أن حالتهم العامة متوسطة وهم يخضعون الى مراقبة في المستشفى حيث ستقدم لهم كل الإجراءات الطبية اللازمة.