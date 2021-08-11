3 انتصارات بختام الدور التمهيدي لكأس الأردن بالكرة

عمان-الغد- حقق فريق حرثا فوزا كبيرا على السرحان 4-1، في ختام مباريات الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن بكرة القدم، في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب السرحان.

وبهذا الفوز تأهل حرثا لمواجهة شباب الأردن يوم الاثنين المقبل.

وفي اللقاء الثاني تغلب اتحاد الرمثا على صما 1-0 على ستاد الامير هاشم، ليضمن الفائز مواجهة حامل اللقب يوم الاحد المقبل، وفي اللقاء الثالث تغلب فريق الهاشمية على مغير السرحان 4-3 بفارق ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للقاء بالتعادل 2-2، في اللقاء الذي اقيم على ستاد الامير محمد، ليضمن الفائز ملاقاة الحسين اربد يوم الاثنين المقبل.