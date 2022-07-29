3 برامج لتسويق السياحة الأردنية في مونديال قطر

محمد أبو الغنم



عمان- أعلن مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات، أن الخطة التسويقية والترويجية للقطاع السياحي الأردني ضمن مونديال 2022 تبدأ مع بداية إقامة السائح في الأردن أو قطر حتى ينتهي المونديال.

وقال عربيات “إن الخطة التسويقية التي تم الاتفاق عليها تشمل ثلاثة برامج؛ الأول موجه لإقامة السائح في الأردن قبل حضور مباريات كأس العالم، والبرنامج الثاني أثناء فترة المباريات، وأخيرا البرنامج الثالث سيكون بعد انتهاء المونديال وقبل عودة السياح إلى بلدانهم”.

وستستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة من 21 تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، وستجمع المباراة الافتتاحية للمونديال منتخبي هولندا والسنغال.

وأضاف عربيات “أن المبادرات جاءت من خلال التعاون مع السلطات القطرية التي تتيح المجال للأردن الترويج لمواقعه وأنشطته السياحية بين المشجعين الوافدين القادمين لمشاهدة مباريات كأس العالم في قطر خريف العام المقبل”.

وأشار عربيات الى أن خطوات بدأت لتنفيذ فكرة الترويج للأردن سياحيا عبر فعاليات كأس العالم في العام الماضي خلال الزيارة الرسمية التي قام بها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الى قطر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وجرى الاتفاق خلالها بين وزير السياحة والآثار الأردني نايف الفايز والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط القطرية للطيران ورئيس مجموعة قطر للسياحة أكبر باكر على التعاون المشترك بين البلدان للاستفادة من إمكانيات الأردن السياحية ضمن باقات السفر الخاصة بالمونديال.

وبين عربيات أنه تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية؛ إذ سيكون التسويق عبر حملات إعلامية في الشوارع والمطارات، إضافة الى وسائل النقل العامة والمراكز التجارية.

وأشار الى أن الحملة ستكون قبل وأثناء بطولة كأس العالم في قطر، إضافة الى حملات مشابهة في السعودية والكويت وعدد من الدول الأوروبية.

ورجح عربيات أن تنعكس هذه الحملات بشكل إيجابي وملحوظ في زيادة أعداد السياح، خاصة القادمة من مختلف الدول الأوروبية كافة نظرا لتزامنها مع عودة رحلات للطيران منخفض التكاليف تدريجيا؛ إذ يتم التعويل بشكل كبير على شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية (الناقل الوطني).

وأضاف عربيات أن الحملة تنطلق من اعتبار أن البلدان القريبة جغرافيا من قطر، ومنها الأردن، تعد بيئة جاذبة لجماهير كأس العالم.

وعن دور وزارة السياحة والآثار في الترويج والتسويق للمملكة في موسم كأس العالم، قال الوزير الفايز خلال مقابلته مع “الغد”: “إن الدور حاضر وهنالك تنسيق مع الجانب القطري لاستقطاب السياح”، مبينا أن الوزارة اعتمدت تذكرة المونديال كفيزا لدخول المملكة.

وبين الفايز أن الوزارة فتحت المجال والأبواب أمام القطاع السياحي؛ إذ قامت بعض المكاتب بعمل برنامج سياحي مشترك (الأردن قطر) خلال “شهر المونديال”.

وبين الفايز أن الوزارة خلال فترة المونديال تحاول أن تتفاوض مع الجانب القطري حول كيفية عمل حملة ترويجية ليس ليوم إنما استثمار الأعداد الكبيرة القادمة إليهم لزيارة المملكة.

وقررت وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والأجهزة المختصة، اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم (الفيفا) التي ستقام في دولة قطر الشقيقة، لغايات منح تأشيرة لسفرات عدة، وذلك بهدف تسهيل دخول وانتقال المشجعين والفرق الرياضية من وإلى المملكة.

ويأتي هذا القرار، بهدف ترويج الأردن سياحيا والاستفادة من فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر الشقيقة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) من هذا العام، وبما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الخارجية للمملكة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني.