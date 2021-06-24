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3 براميل نفط يوميا تثير تندر الأردنيين.. ماذا قالوا؟

منذ 3 ساعات

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صهيب الربابعة

عمان – تفاعل الأردنيون اليوم الخميس  على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر “الأردن ينتج 3 براميل من النفط يوميا.. فكم تبلغ حاجته؟” الذي انفردت به “الغد”.

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومثير للتساؤلات حول كلف الإنتاج مقارنة مع عدد البراميل وحاجة الاردن يوميا من النفط. 

وعلق  محمد يوسف “٣ و سعر البرميل ٧٣ دولار يعني باليوم بيطلع ٢٠٠ دينار لسا ما حسبنا التكاليف”.

وغرد  آخر  على منصة تويتر “الطاقة البديله والنظيفه هي الحل”.

ووصف جمال حماد كمية الانتاج اليومي  بـ”الصدمة”

ويذكر  أن حاجة الأردن اليومية من النفط تبلغ  143 ألف برميل ومعدل انتاجها خلال 4 سنوات الماضية ما يقارب 4.7 ألف برميل .

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