3 براميل نفط يوميا تثير تندر الأردنيين.. ماذا قالوا؟

صهيب الربابعة

عمان – تفاعل الأردنيون اليوم الخميس على مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر “الأردن ينتج 3 براميل من النفط يوميا.. فكم تبلغ حاجته؟” الذي انفردت به “الغد”.

وتنوعت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين ساخر ومثير للتساؤلات حول كلف الإنتاج مقارنة مع عدد البراميل وحاجة الاردن يوميا من النفط.

وعلق محمد يوسف “٣ و سعر البرميل ٧٣ دولار يعني باليوم بيطلع ٢٠٠ دينار لسا ما حسبنا التكاليف”.

وغرد آخر على منصة تويتر “الطاقة البديله والنظيفه هي الحل”.

الطاقة البديله والنظيفه هي الحل — Samer Tallauze 🥇 (@SamerTallauze) June 24, 2021

ووصف جمال حماد كمية الانتاج اليومي بـ”الصدمة”

معقول كل يوم ٣ براميل وحفارات ومهندسين وخلافة و ٣ براميل لو كان الرقم بالساعة برضوا قليل صدمة صدمة 🙀 https://t.co/9lY3ZisHwU — jamal hammad (@jhammad559) June 24, 2021

ويذكر أن حاجة الأردن اليومية من النفط تبلغ 143 ألف برميل ومعدل انتاجها خلال 4 سنوات الماضية ما يقارب 4.7 ألف برميل .

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