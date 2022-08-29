3 تمارين لحرق 500 سعر حراري خلال نصف ساعة

قدم خبراء مجلة “فرويندين” الألمانية بعض التمارين الرياضية، التي تساعد على حرق ما يصل إلى 500 سعر حراري.

وتساعد تلك التمارين في حرق السعرات الحرارية في وقت قصير لا يتجاوز نصف الساعة، ونستعرضها فيما يلي..

الجري مع العدو

يعد الجري من الرياضات المفيدة جدا فيما يتعلق بحرق السعرات الحرارية، كما يمكن زيادة فعاليته عن طريق دمج العدو مع الجري، وذلك بالجري لمدة 3 دقائق بوتيرة معتدلة.

ثم يليه عدو سريع بوتيرة مجهدة، ثم يلي هذا الجري بوتيرة معتدلة لمدة 3 دقائق أخرى، ثم التناوب لمدة نصف الساعة.

ركوب الدراجات مع العدو

ويمكن تحقيق معدل حرق 500 سعر حراري في نصف الساعة عن طريق ركوب الدراجات الرياضية في صالات الألعاب بوتيرة متسارعة بعض الشيء لمدة 3 دقائق، ثم يتم قطعها بفاصل زمني لمدة 30 ثانية عن طريق العدو بسرعة.

التمرين بوزن الجسم

يتم إجراء هذا التمرين عن طريق رفع الركبتين ناحية الصدر بالتناوب لمدة 45 ثانية، مع وضعية القرفصاء بخفض الأرداف قدر المستطاع 25 مرة.

وبعدها 20 مرة من الضغط، وبعدها يتم فرد الظهر، مع تحريك الساق اليمنى بالتناوب للأمام والخلف 20 مرة، وبعدها يتم نفس الشيء مع الساق اليسرى.

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