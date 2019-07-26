3 جرحى جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

غزة – اصيب 3 مواطنين فلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المتظاهرين المشاركين في الجمعة 68 تحت عنوان لاجئي لبنان ضمن فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال اطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز تجاه الاف المتظاهرين الذين احتشدوا في المناطق الحدودية شرقي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة ان الطواقم الطبية تعاملت مع 3 اصابات بجروح مختلفة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.-(بترا)