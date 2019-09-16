3 جوائز لاختراع مشترك بين الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة كويرنيكوس البولندية

مادبا– حصد الاختراع “مواد ذكية” المطور من قبل الجامعة الألمانية الأردنية وجامعة كوبرنيكوس البولندية على ثلاث جوائز قيمة في المعرض الدولي للاختراع والتجارة للعام 2019 والذي أقيم في قاعة أوليمبيا المرموقة في العاصمة البريطانية لندن.

وتقوم براءة الاختراع المسجلة على فصل ذكي للمواد عن طريق تنشيط سطوح المبلمرات ببناء نانوي متميز. هذا وقد فاز الاختراع بالجائزة الذهبية وجائزة التميز الماسية وجائزة الرابطة العالمية للملكية الفكرية والاختراع.

ويعد هذا الإنجاز حصيلة تعاون مكثف بين علماء من الأردن وبولندا، حيث صمم هذا الاختراع الأستاذ الدكتور سامر إبراهيم الغرابلة من كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة الألمانية الأردنية كباحث رئيس بالتعاون مع كل من الدكتورة يوأنا كوجافا والأستاذ الدكتور فوشيش كوجافيسكي من جامعة كوبرنيكوس البولندية.

ويمكن استخدام هذه المواد في مجالات طبية متعددة كتصنيع المجسات الحيوية وتنقية الهواء والماء مما يعطيها إمكانية كبيرة للاستثمار بشكل تجاري.