3 حالات يمكن لغير الأردنيين الاستفادة منها في القبول الموحد

قال الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الاثنين، إن عملية القبول الموحد في البرنامج العادي في الجامعات الأردنية الرسمية محصورة فقط بالطلبة الأردنيين الذين يحملون أرقاماً وطنية أردنية.

وأضاف، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه من الممكن للطلبة غير الأردنيين الاستفادة من مقاعد القبول الموحد في البرنامج العادي في 3 حالات.

وأشار إلى أن الحالة الأولى أن يكون الطالب من أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقات تعريفية لأبناء الأردنيات صادرة من دائرة الأحوال المدنية وحاصلون على ثانوية عامة أردنية للسنة الحالية دورة تكميلية أو صيفية وبالدراسة المنتظمة فقط (ليس معيداً).

وبين الخطيب إن الحالة الثانية بأن يكون الطالب من أبناء قطاع غزة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المخيمات وأعلنت الاثنين دائرة الشؤون الفلسطينية عن تقديم طلبات الاستفادة من هذه المكرمة وشروط الاستفادة منها (منشورة على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

أما الحالة الثالثة، أشار الخطيب إلى أن يكون الطالب غير أردني ولكنه حاصل على الشهادة الجامعية المتوسطة/الامتحان الشامل الأردني ومن ضمن الخمسة بالمئة الأوائل الذين تعلنهم جامعة البلقاء التطبيقية ويحق لهم المنافسة على المقاعد المخصصة لطلبة التجسير.