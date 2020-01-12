3 دول أوروبية تحث إيران على الالتزام الكامل بالاتفاق النووي

لندن – دعت كل من؛ فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إيران إلى العودة “للامتثال الكامل” لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأحد، “رسالتنا واضحة؛ ما زلنا ملتزمين الاتفاق بالنووي والحفاظ عليه، ونحث إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وإلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة”.

وأكدت الدول الثلاث “استعدادها للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة”.

وأضافت “أعربنا عن قلقنا البالغ حيال ما قامت به إيران في انتهاك لالتزاماتها منذ تموز 2019، ويجب التخلي عن هذه الأفعال”.-(بترا)