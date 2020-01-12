العرب والعالمدولي

3 دول أوروبية تحث إيران على الالتزام الكامل بالاتفاق النووي

منذ 46 دقيقة
العلم الإيراني

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لندن – دعت كل من؛ فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، إيران إلى العودة “للامتثال الكامل” لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015.
وقالت الدول الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك اليوم الأحد، “رسالتنا واضحة؛ ما زلنا ملتزمين الاتفاق بالنووي والحفاظ عليه، ونحث إيران على إلغاء جميع التدابير التي تناقض الاتفاق، وإلى الامتناع عن أي أعمال عنف جديدة”.
وأكدت الدول الثلاث “استعدادها للدخول في حوار مع إيران على هذا الأساس من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة”.
وأضافت “أعربنا عن قلقنا البالغ حيال ما قامت به إيران في انتهاك لالتزاماتها منذ تموز 2019، ويجب التخلي عن هذه الأفعال”.-(بترا)

مقالات ذات صلة

البنك المركزي الامريكي

واشنطن تهدد بغداد بتجميد حسابها المصرفي في البنك المركزي الأميركي

منذ 4 ساعات

ترامب ما زال مستعدا لمحاورة ايران

منذ 5 ساعات

مخاوف اسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية دولية لمسؤوليها

منذ 9 ساعات

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله ويعتقل 11 فلسطينيا

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock