3 ذهبيات للتايكواندو في بطولة الفجيرة الدولية

عمان – الغد – توج المنتخب الوطني للتايكواندو بـ 5 ميداليات من بينها 3ميداليات ذهبية وبرونزيتين وذلك خلال مشاركته يوم أمس الأحد في بطولة الفجيرة الدولية والمقامة في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحظى بمشاركة 1790 مشارك ومشاركة ويُمثلون 57دولة و215 فريق.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال : جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) وتحققت الميداليتين البرونزيتين من خلال نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم).

وبهذا يكون المنتخب الوطني قد أنهى مشاركته في بطولتي كأس العرب والفجيرة الدولية واللتان أقيمتا في إمارة الفجيرة حيث كان المنتخب قد حقق في بطولة كأس العرب10 ميداليات من بينها 7 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

وتحققت الميداليات الذهبية الـ6 في بطولة كأس العرب من خلال اللاعبين واللاعبات : محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) ونتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73كغم) فيما جاءت الميداليتين الفضيتين من خلال، فهد عمار (وزن تحت 87 كغم) وليث الرواشدة (وزن تحت 54 كغم)وجاءت الميداليتين البرونزيتين من خلال، عدي الرثوم (وزن فوق87 كغم) ويارا ياسين (وزن تحت 57 كغم).