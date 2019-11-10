3 ذهبيات وفضية وبرونزية للدرك في العربية للكيك بوكسينغ

عمان – الغد – حقق نشامي الدرك نتائج لافتة في البطولة العربية للكيك بوكسينغ، ضمن مشاركتهم مع المنتخب الوطني الذي تمكن من الظفر بلقب البطولة، والتي اختتمت في صالة الشهيد راشد الزيود في مدينة الحسين للشباب.

وعلى صعيد الذهب، حصد نشامى الدرك 3 ذهبيات من أصل 6 ذهبيات حققها المنتخب الوطني للكيك بوكسينج، وفضية وبرونزية ، ليتصدر الأردن المجموع العام للبطولة متفوقاً على كل من المنتخب التونسي الذي حل ثانياً ويليه المنتخب السوري في المركز الثالث.

وظفر بالميداليات الذهبية لمنتخب نشامى الدرك كل من عدي أبو حصوة ذهبية في وزن تحت (63) كغم، وفايز العودات في وزن تحت (69) كغم وعلي محمد في وزن فوق 91) كغم.

ونال ابراهيم زايد الميدالية الفضية في وزن تحت (86) كغم، ونال محي الدين أسامة الميدالية البرونزية في

وزن تحت (60) كغم.

واتسمت نزالات البطولة بالمنافسة والندية وحسن التنظيم، وشارك بها أكثر من 100 لاعب يمثلون سبعة دول وهي: فلسطين ، سوريا ، تونس، الجزائر ، ليبيا، السودان، بالإضافة إلى الأردن.

من جهة أخرى، يستعد نشامى المنتخب الوطني وقوات الدرك للمشاركة في بطولة العالم للبوكسينج (فل كونتاكت) والمزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري في أنطاليا – تركيا، حيث تسود أجواء من التفاؤل للظفر بالذهب والصعود على منصات التتويج، في ظل التشاركية والتنسيق المستمر بين الاتحاد الأردني للكيك بوكسينج، والأمانة العامة للاتحاد الرياضي في قوات الدرك.