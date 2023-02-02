3 ذهبيات وفضيتان وبرونزية للتايكواندو في بطولة العرب

أيمن وجيه الخطيب



عمان- نال لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية في ختام مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب الثالثة (عيار نجمة) المقامة في مجمع زايد بمدينة الفجيرة الإماراتية.

ونال الميداليات الذهبية أنس الصادق وفهد عمار وزيد الحلواني، واكتفت جوليانا الصادق، ليث الرواشدة بالميدالية الفضية، ونال لؤي احميدان الميدالية البرونزية.

وكانت آية حسين قد خسرت مباراتها في أول مشاركة خارجية لها.

وقال أمين السر والناطق الإعلامي للاتحاد فيصل العبداللات لـ”الغد”: “الهدف من مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب الثالثة هو خلق أكبر فرص احتكاكية لعدد من اللاعبين وصقل مهاراتهم، وزيادة رصيدهم من النقاط في التصنيفين الأولمبي والعالمي، وقرر الجهاز التدريبي إراحة اللاعبة جوليانا الصادق في المباراة النهائية، لتكتفي بالميدالية الفضية، كما قرر الجهاز الطبي، إراحة اللاعب زيد مصطفى وتقرر عدم مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية، ولن يغادر للالتحاق بالمنتخب الوطني، ويأخذ الجهازان الفني والطبي قبل كل بطولة إجراءات مهمة تصب لصالح اللاعبين، وسيتم تحديد المشاركين في بطولة الفجيرة الدولية، حسب المصلحة العامة للاعبين”.