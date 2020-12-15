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3 رؤساء “محترفين” يلوحون بمقاطعة “العمومية”

منذ ساعتين

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عمان – الغد – لوح 3 من رؤساء أندية المحترفين لكرة القدم، بمقاطعة اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة، بعد أن كشفوا عن امتعاضهم مما يجري في الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالأخطاء التحكيمية، وعدم اتخاذ إجراءات فاعلة، الأمر الذي دفعهم للحديث عن مقاطعة الاجتماع.
وكان اتحاد الكرة، تواصل يوم أمس مع رؤساء أندية المحترفين، لابلاغهم عن كيفية انعقاد الاجتماع.

-(أخبار النجوم) 

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