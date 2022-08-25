3 سفن حبوب تغادر أوكرانيا

غادرت 3 سفن جديدة موانئ أوكرانيا في إطار اتفاق شحن الحبوب، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن سفينتين غادرتا ميناء أوديسا، فيما خرجت الثالثة من ميناء بيفدني جنوب أوكرانيا.

كما أفادت أن 5 سفن سبق وأن غادرت الموانئ الأوكرانية ستخضع لعملية تفتيش في إسطنبول اليوم.

يشار إلى أن تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وقعت في 22 تموز/ يوليو “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” خلال اجتماع عُقد في إسطنبول.

وتشمل هذه الاتفاقية، تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، الواقع شرق أوروبا، إلى العالم. (RT)