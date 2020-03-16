3 سيناريوهات مطروحة حول مستقبل دوري السلة الاميركي

نيويورك – تدرس الهيئات والسلطات المسؤولة عن الدوري الأميركي لكرة السلة إمكانية استئناف نشاطه في الفترة ما بين منتصف أو أواخر حزيران (يونيو) المقبل.

ووفقا لمصادر قريبة من الدوري، على الرغم من أن المالكين للأندية يدرسون استئناف أنشطة دوري كرة السلة للمحترفين بحلول ذلك الوقت، بعد تعليقها الأربعاء الماضي إلى أجل غير مسمى، هناك أيضا مخاوف من إلغاء البطولة بشكل تام خلال هذا الموسم.

ويرجع ذلك في الأساس إلى ما يراه بعض الخبراء بشأن التعاطي البطيء من جانب الولايات المتحدة مع تفشي فيروس كورونا المستجد وإتاحة الاختبار بشأن تحديد الإصابة به على نطاق واسع.

A Letter to NBA Fans pic.twitter.com/hPX6xhmy9d — NBA (@NBA) March 13, 2020

وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصية ليلة الأحد بعدم تنظيم أي حدث أو اجتماع بحضور أكثر من 50 شخصا خلال الأسابيع الثمانية المقبلة.

ولم يقدم الدوري الأميركي للمحترفين بعد توجيهات للفرق حول الجدول الزمني لاستئناف المنافسات، لكنها تستعد لاحتمال وجود فترة توقف طويلة بناء على الأحداث المرتبطة بانتشار الفيروس التاجي.

وقرر مسئولو الدوري تعليق المنافسات الأربعاء بعد التأكد من إصابة الفرنسي رودي جوبير لاعب نادي يوتا جاز الأمريكي بـ”كوفيد-19″ في ذلك اليوم.

ومن المتوقع أن يطرح الدوري ثلاثة سيناريوهات رئيسية تتمثل في إنهاء الموسم أو استئناف المنافسات دون مشجعين في الملاعب أو لعب مباريات التصفيات في حضور مشجعين. (إفي)