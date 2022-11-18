3 شركات أردنية تفوز بمسابقة “قرية الشركات الناشئة” في منتدى الاتصالات

إبراهيم المبيضين

البحر الميت- حصدت ثلاث شركات ناشئة أردنية المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي نظمتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج” على هامش فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2022″” والذي اختتم أعماله مساء يوم امس في البحر الميت ، وحظي بمشاركة حوالي 2500 مسؤولا وخبيرا ومستثمرا في قطاعات الاتصالات والتقنية وريادة الأعمال.

وحازت الشركات الناشئة الأردنية المراكز الثلاثة الاولى من بين ثلاثين شركة ناشئة أردنية وعربية شاركت في التحدي الذي حكمه خبراء وفقا لمعايير موحدة وبشرط واحد هو أن لا تكون الشركات الناشئة المشاركة في المسابقة قد حصلت على تمويل او استثمار سابق.

وأعلن مساء يوم الخميس ، في ختام منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات لمنطقة الشَّرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2022″” عن الفائزين الثلاثة: وهم بالترتيب شركة “سكولا سكوب ” وشركة “ماث اتشيفرز ” (والشركتين من الشركات المحتضنة والمدعومة من قبل حاضنة أعمال شركة أمنية للاتصالات ” ذات تانك”) ، فيما حازت المركز الثالث شركة الجيل المتكامل للبرمجيات “كتابي”.

وتعتمد الشركات الناشئة الفائزة وغير من الشركات الناشئة التي شاركت في المنتدى على التقنية لخدمة الناس والقطاعات الاقتصادية كافة.

وتعتبر الشركات الفائزة الثلاثة جزء من الشركات الـ ٦٣ التي أتاحت لها جمعية “إنتاج”، الجهة الرئيسية المنظمة للمنتدى الفرصة للتواجد و للمشاركة في قرية الشركات الناشئة التي أقيمت على مدار يومي المنتدى لمساعدة الشركات في تسويق أفكارها ومنتجاتها أمام جمهور من المسؤولين والجهات الاستثمارية التي بلغ عددها 80 مشاركاً يمثّلون 50 صندوقاً استثماريّاً، منهم 13 صندوقاً استثماريّاً سعوديّاً، وثمانية من الإمارات وثلاثة من الكويت وثلاثة من مصر واثنين من العراق، في حين أنّ صندوقين استثماريّين مقرّاتهم في الولايات المتّحدة، وواحد في فلسطين وآخر من لبنان وواحد من البحرين وواحد من تركيّا، وواحد من عمّان.

وعن الشركة الفائزة في المركز الأول ، قال الشريك المؤسس في شركة ” سكولا سكوب” ، مجد خضري بان الشركة تشرف على منصة رقمية تستهدف الطلاب الجامعيين والجامعات لتفيد الطلاب في الاطلاع على والتشبيك بالمنح الدراسية والبرامج التعليمية التي تقدمها الجامعات.

واكد أهمية المشاركة في المسابقة والمنتدى بشكل عام لأنه أتاحت الفرصة لهم للقاء مستثمرين من دول عربية وأجنبية ما يفتح الباب لهم للتطوير على الشركة والتوسع في المستقبل.

وقال الشريك المؤسس في شركة ” ماث اتشيفرز ” Math Achievers ‎ ، المتخصصة في قطاع تكنولوجيا التعليم ، يزن تادرس بان مشروعه الذي انطلق نهاية العام الماضي يقوم على تقديم حلول مبتكرة وتكنولوجية للتعليم والمدارس، مشيرا الى أن الشركة أصدرت لعبة موبايل تعلم الرياضيات الذهنية للأطفال باللغة العربية بطريقة ممتعة.

وقال تادرس بان هدف الشركة العام هو ” تطوير التعليم في الأردن والوطن العربي”، مؤكدا أهمية المشاركة في المنتدى وذلك لتسويق الشركة و عمل صفقات مع مستثمرين وشركات أخرى.

وفاز بالمركز الثالث شركة الجيل المتكامل للبرمجيات والتي تشرف على تطبيق رئيسي للهواتف الذكية يحمل اسم “كتابي”، وقال المؤسس للشركة عمر المجالي بان الشركة تشرف على تطبيق مجاني هو الان في نسخته التجريبية ويهدف بالعموميات لحماية الأطفال تحت سن عشر سنوات في العالم الافتراضي وتقديم محتوى تعليمي مفيد يناسب اعمارهم عبر الهواتف المتنقلة.

واكد المجالي أهمية مشاركتهم بشكل عام في فعاليات المنتدى وفوزهم بالمسابقة الأمر الذي أتاح لهم فرصة لعرض فكرة التطبيق والتشبيك مع شركات ناشئة أخرى تعمل في مجال التقني او شركات ناشئة متخصصة في تكنولوجيا التعليم التي تستهدف شريحة الصغار وللقاء مستثمرين محتملين .

ومن جانبها أكدت مسؤولة ريادة الأعمال والابتكار في حاضنة The Tank ، نور أبو جبارة، عن فخرها بفوز شركتين من الشركات المحتضنة في حاضنة ” ذا تانك” بأول مركزين في المسابقة.

وأشارت الى دعم برنامج أمنية لريادة الأعمال ” ذا تانك” لجميع الشركات المحتضنة فيها ودعم مشاركتهم في أي تجمع أو منتدى يجمع المسؤولين والمستثمرين المهتمين بالتقنية وريادة الأعمال وعلى راسها منتدى الاتصالات في الأردن لتعزيز فرص هذه الشركات في الحصول على الاستثمارات او لتطوير فرصها في شراكات منتجة.

وأكدت جمعية “انتاج” أن الهدف من المسابقة بشكل خاص ومن إقامة فعالية قرية الشركات الناشئة في المنتدى هو تسليط الضوء على الشركات الناشئة الأردنية وتمكينها من لقاء خبراء ومسؤولين ومهتمين ومستثمرين في ريادة الأعمال.

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