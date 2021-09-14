3 شركات ناشئة تتأهل للانضمام لحاضنة “حماية تيك” للأمن السيبراني

عمان-الغد- تأهلت 3 شركات ناشئة عاملة في مجال الأمن السيبراني من اصل 22 شركة تقدمت للدخول في الفوج الأول لحاضنة ‘حماية تيك’ ضمن التصفيات التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ وجاهيا في منصة زين للإبداع “ZINC” مساء الأربعاء الماضي

وفازت كل من “GoGlobal” و “C-Guards” و “CtrlRoot” بالتأهل للدخول ضمن الفوج الأول من حاضنة ‘حماية تيك’.

وتم اختيار الشركات الناشئة بناء على التنسيبات من اللجنة المؤلفة من: السيد فيصل النسور من منصة زين للإبداع (ZINC)، والسيد ماهر جادالله من شركة “Tenable” العالمية، والسيد رائد نجاب الرئيس التنفيذي لشركة زاد للأعمال المحاسبيّة، والسيد مراد السمهوري من شركة “CMC”، والسيد زياد المصري مستشار في جمعية إنتاج، وبحضور الدكتور شادي الخمايسة من الصندوق الأردني للريادة.

وكانت قد تقدمت 9 شركات في العرض النهائي بكافة التفاصيل المتعلقة في عملها من خبراتها وأهدافها وإنجازاتها وخططها المستقبلية.

واكد رئيس هيئة المديرين لجمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان أسس اختيار شركات حاضنة ‘حماية تيك’ بُنيت على 5 عوامل رئيسية هي: الفريق والمنتج، والنمو المستقبلي، والخطط التنفيذية، والمالية.

ولفت الى ان تفاوت مستوى الشركات الناشئة المتنافسة في الانضمام لحاضنة ‘حماية تيك’، مؤكدا ان الاختيار يتم وفقا للأسس الموضوعة مسبقا بحضور وإشراف الداعم الرئيسي الصندوق الأردني للريادة.

ومن جانبه، قال ليث القاسم، المدير العام لـ “الصندوق الأردني للريادة”: “في ظل عصر البيانات الضخمة الذي نعيش فيه، أصبح الأمن السيبراني الآن أمراً بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للمجال؛ حيث أصبحت تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

وأضاف: دعمًا منا لهذا المجال الواعد في المملكة، قدّمنا في “الصندوق الأردني للريادة” تمويلًا بقيمة 250 الف دولار أمريكي لحاضنة الأعمال “حماية تيك” لاحتضان ما لا يقل عن 15 شركة ناشئة في مجال الأمن السيبراني خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة.

ولفت الى انه تم وضع معايير صارمة لضمان اختيار شركات ناشئة قابلة للتطوير تقوم على التنافسية والابتكار، والتي ستكون جاهزة للاستثمار بعد انتهاء فترة الاحتضان.

واكد على ان هذه الشركات التي تم اختيارها ستساعد في توفير المزيد من فرص العمل في السوق المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني بالمنطقة.

وبدوره، قال المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن؛ طارق البيطار، إن الشركات الثلاث التي تم اختيارها ضمن الفوج الأول من حاضنة “حماية تيك” ستحصل على فرصة لتتمكّن من تطوير أعمالها ونموّها، من خلال خدمات التدريب والإرشاد والاستشارات التي ستقدّمها لها الحاضنة لتصبح شركات متخصصة في الأمن السيبراني.

ونوه الى ان هذه الشركات ستساهم بدورها في رفد السوق المحلي بشركات جديدة رائدة في مجالها بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب في مجالات الأمن السيبراني وأمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تلبية حاجة الشركات والمؤسسات والأفراد على حد سواء، في ظل التحولات التي يشهدها العالم مع الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والرقمنة، وتزايد نسب المخاطر حولها وتطوّر الهجمات والاختراقات الإلكترونية.

ويشار الى ان ‘حماية تيك’ أول حاضنة أعمال متخصصة في الأمن السيبراني، حيث تدار من قبل جمعية الإنتاج ومجلس الشركات الناشئة، بالشراكة مع زين الأردن ومنصة زين للإبداع (ZINC)، وبدعم من صندوق ريادة الأعمال الأردني.

وستعمل ‘حماية تيك’ على تدريب وتأهيل 15 شركة ناشئة خلال عامين في اختصاص الأمن السيبراني. والجدير بالذكر ان الإنفاق على خدمات وحلول الأمن السيبراني في منطقة شرق الأوسط متوقع ان تتضاعف خلال 4 سنين لتصل الى اكثر من 30 مليار دولار.