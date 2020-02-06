3 شهداء برصاص الاحتلال في القدس وجنين

القدس المحلتة – استشهد ظهر الخميس شاب فلسطيني بعد أن زعمت الشرطة الإسرائيلية إطلاقه النار على شرطي إسرائيلي قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت قناة “كان11” العبرية أن فلسطينياً هاجم عناصر الشرطة بإطلاق النار تجاههم على باب الملك فيصل “باب العتم” على مداخل المسجد الأقصى بينما جرى استهداف الفلسطيني بالرصاص فأصيب بجراح بالغة، ثم أعلن عن استشهاده.

فيما أعلنت مصادر طبية في مدينة جنين، ظهر اليوم الخميس، عن استشهاد الرقيب أول في الشرطة الخاصة طارق لؤي بدوان (25 عاما) من قلقيلية، متأثرا بجروح أصيب بها، لدى اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين فجرا.

وقال مراسل وكالة وفا، إن الشاب بدوان أصيب بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال، لدى تواجده في ساحة مقر الشرطة الخاصة في حي البساتين، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، وأعلن فيما بعد عن استشهاده متأثرا بجروحه.

وكان استشهد فجرا الشاب يزن منذر أبو طبيخ (19 عاما)، وأصيب ستة آخرون بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في حي البساتين من المدينة، في اعقاب هدمها منزل الأسير أحمد جمال القنبع. وكالات