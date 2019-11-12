3 شهداء و18 مصابا في غزة منذ بدء التصعيد فجر اليوم

غزة- نت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء، عدة غارات على قطاع غزة، واستمرت في تصعيدها بعد تنفيذ عملية اغتيال القائد البارز في سرايا القدس بهاء أبو العطا وزوجته وإصابة أبنائه في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد وعدد من الإصابات إلى مستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة جراء التصعيد الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذبدء التصعيد فجر اليوم إلى 3، إضافة إلى 18 إصابة.

وأفادت وكالة “صفا” الفلسيطينة بأن طائرات الاحتلال استهدفت عددا من المواطنين في منطقتين منفصلتين شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين بجراح خطرة.

وقصفت طائرات إسرائيلية أرضًا زراعية في بلدة بيت حانون شمال القطاع، فيما قصفت أخرى في مخيم البريج وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة وتدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة.

وقصف الاحتلال مبنى قرب مقر المجلس التشريعي الفلسطيني وسط مدينة غزة، يضم مكتبا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان دون وقوع إصابات.