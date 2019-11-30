3 طلاب اردنيين يشاركون بمسابقة هواوي للتقنية في الصين

شينزن- انطلقت في مدينة شينزن الصينية اليوم التصفيات النهائية لمسابقة “هواوي” الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2019 بمشاركة ثلاثة طلاب جامعيين من الأردن.

ويمثل الاردن في المسابقة التي اطلقتها هواوي في نسختها الثالثة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ثلاثة طلاب هم زيد عفانة ومحمد ابو شكر من جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا ومنصور الحمود من جامعة اليرموك باشراف المهندس اشرف صبحا من جامعة الاميرة سمية .

وقال المشرف على الفريق المهندس اشرف صبحا في تصريحات صحفية ان التأهل الأردني للمشاركة في هذه المسابقة يعد خطوة في مسارة التميز والابداع لدى الطلاب الاردنيين ، وهو ياتي نتيجة للاهتمام الذي يوليه جلالة الملك في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته لتصب في خدمة اقتصاد المعرفة، ولتأكيد قدرة الاردن على القيادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والريادة بين الشباب الأردني في هذا المجال.

واضاف ان مشاركة الطلبة الأردنيين في جميع مراحل المسابقة، يسهم في الاطلاع على آخر ما وصلت اليه التكنولوجيا وزيادة المعرفة الرقمية ، كما يتيح الفرصة امام الطلاب للتنافس على مستويات عالمية وزيادة وعيهم وكفاءتهم وخبراتهم مما يسهم في بناء الاقتصاد الرقمي.

وتهدف المنافسة التي تندرج ضمن استراتيجية “هواوي” لتطوير النظام التكنولوجي الشامل والمتكامل والمواهب المحلية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات واكتشاف ورعاية المواهب المميزة والعمل مع الجهات المختصة والمعنية لصقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة مستقبل التكنولوجيا في بلادهم بالتماشي مع خطط واستراتيجيات بلدانهم للتحول الرقمي والاستفادة من الرقمنة لدفع مسار التنمية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي.

واختير الفريق الاردني المشارك في المسابقة من أصل 25 مشاركاً في المسابقة النهائية التي تقدم لها 760 مشاركاً في التصفيات النهائية من 15 جامعة اردنية .

وسبق ان لاقت المسابقة إقبالاً واسعاً في الأردن باعتبارها تتماشى مع فكر جيل الشباب وتشجع على الابتكار وتحفز الفكر الإبداعي وتعمل على دعم مسار جسر الفجوة بين التعليم النظري والخبرة العملية، كما تسهم في رفع مستوى المنافسة على المستوى الوطني في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وربط خريجي الجامعات بسوق العمل .

بترا