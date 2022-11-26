3 عادات تميز أصحاب الشخصيات القيادية

دبي- تصنف القدرة على تقدير الآخرين بأنها مهارة ضرورية وأساسية تتطلب إشراك العاطفة والفكر جنبًا إلى جنب بشكل فعال.

ومن بين الحقائق المثيرة للإعجاب أنه عندما يقدر القادة موظفيهم كبشر، تتقدم الوظائف وتزدهر الشركات في نهاية المطاف. فتقدير الآخر بشكل جيد يقود السلوك البشري بسلاسة إلى طريق إنتاجية أعلى وخدمة أفضل، بحسب ما ورد في تقرير نشره موقع Inc.

وهناك ثلاث طرق أساسية يمكن أن يستخدمها القادة للتعبير عن تقديرهم لموظفيهم، كما يأتي:

1. تعزيز الثقة والاستفادة منها

إن قادة الأعمال، الذين يقدرون موظفيهم حقًا باعتبارهم أصحاب المصلحة رقم 1 يعملون بجد لتعزيز الثقة. ويخلقون بيئة تشعر الموظفين بالأمان والحافز لممارسة إبداعهم وتوصيل الأفكار بشكل مفتوح وتقديم مدخلات للقرارات الرئيسية دون توبيخ.

ولكن ما تزال الثقة في دوائر الشركات مسألة محيرة، ففي العديد من الدراسات الاستقصائية حول أماكن العمل، قال ما يقرب من نصف الموظفين، في بعض الحالات: “إنهم لا يثقون في صاحب العمل بينما تعتقد نسبة متساوية أن صاحب العمل منفتح ومباشر معهم”. لذا، يجب تأكيد الثقة من وقت لآخر حيث أن كثيرا من الأشخاص تساورهم الشكوك في أن مديرهم صادق أو يثق فيهم.

2. تقدير الموظف

قام معهد Achievers Workforce Institute باستطلاع آراء أكثر من 4200 موظف و1600 من مديري الموارد البشرية في جميع أنحاء العالم في وقت سابق من العام الحالي، حيث كشفت النتائج أن مفتاح المشاركة والاحتفاظ بتقدم مسيرة العمل بنجاح يتلخص في كلمتين: تقدير الموظف.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع المنشورة في تقرير حالة التقدير للعام 2022 من معهد Achievers، يقول 48 % من الموظفين إن تدهورا طرأ أثناء جائحة “كورونا”، يلقى باللوم فيها على نقص التواصل مع الموظفين والاتصال الهادف. كما يجب على مديري الموارد البشرية أن يقضوا وقتهم ومواردهم في بناء برنامج تدريبي سيؤدي إلى إشعال فتيل تعاملات إيجابية جديرة بالاحتفاظ وعلامة تجارية جذابة للمواهب الجديدة، من خلال التعبير عن إنجازات الموظفين والإعراب عن تقديرهم بصيغ مناسبة.

3. الموظفون قبل العملاء

يجب أن يتمحور دور كل مدير في الموارد البشرية حول خدمة الموظفين أولاً. يدرك المديرون الناجحون أن العملاء على رأس القائمة هم موظفوهم. إذا اعتنى المدير بموظفيه واهتم بتدريبهم وتمكينهم، فسيصبحوا أفراد فريق منخرطين بشكل كامل في ما يفعلونه. في المقابل، سيتواصل الموظفون ويعتنون بدورهم بالعميل الثاني الأكثر أهمية، وهم الأشخاص الذين يشترون منتجاتهم أو يحصلون على خدماتهم.-العربية نت