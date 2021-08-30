3 عوامل تزيد من خطر إصابتك بالخرف

لندن- يعاني واحد من كل 14 شخصاً فوق سن 65 عاماً من الخرف، فيما يؤثر المرض على واحد من كل ستة أشخاص فوق سن الثمانين.

وبحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، فقد أكدت دراسة جديدة أن هناك 3 عوامل خطيرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف بشكل ملحوظ.

ووجدت الدراسة أن هذه العادات هي التدخين وارتفاع ضغط الدم والنظام الغذائي السيئ.

وأجريت الدراسة على 4164 شخصاً بمتوسط ​​عمر 59 عاماً أجروا اختباراً يسمى «تأثير أسلوب الحياة على صحة الدماغ».

وبحث الاختبار في تأثير عدة عوامل على أدمغة الأشخاص وإصابتهم بالخرف، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني.

وخضع المشاركون في الدراسة لاختبارات الذاكرة ومهارات التفكير الأخرى، مثل سرعة معالجة المعلومات والانتباه.

ونظر الباحثون أيضاً في فحوصات الدماغ بحثاً عن علامات مرض الأوعية الدموية الدماغية الصغيرة، وهي علامات غالباً ما تُلاحظ في المرضى الذين يعانون من الخرف.

ووجد الباحثون أن أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بالخرف هم المدخنون وأصحاب ضغط الدم المرتفع وأولئك الذين يتبعون نظاماً غذائياً سيئاً.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه العوامل الثلاثة لم تزد من مخاطر الإصابة بالخرف فقط، بل خفضت من مهارات التفكير لدى الأشخاص أيضاً، وأصابت البعض بالضعف الإدراكي.

ووفقاً للدراسة، فإن أصحاب ضغط الدم المرتفع التي تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً هم أكثر عرضة بنسبة الثلثين للإصابة بالخرف مع تقدمهم في العمر، حيث يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى إتلاف وتضييق الأوعية الدموية في الدماغ.

أما المدخنون، فهم أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 45 في المائة، مقارنة بغير المدخنين، وفقاً للباحثين، الذين أكدوا أيضاً أن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة تزيد من التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف.

تم نشر الدراسة الحديثة في مجلة Neurology.-(وكالات)