3 فتيات بحالة حرجة بعد محاولتهن الانتحار بحوادث منفصلة

طلال غنيمات

الزرقاء– أقدمت 3 فتيات في العشرينات من العمر، على محاولة الانتحار في حوادث منفصلة، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مصدر امني مطلع لـ”الغد”.

وقال المصدر إن الفتاة الأولى، قامت بسكب مادة الكاز على نفسها قبل أن تضرم النار بقصد الانتحار، بحي الرشيد في الرصيفة، وتم إسعافها ونقلها إلى مستشفى الأمير فيصل وحالتها الصحية حرجة.

وأضاف المصدر أن الفتاة الثانية تسكن منطقة جبل الزيتون في الزرقاء، وحاولت الانتحار بشرب كميات كبيرة من الأدوية ووصفت حالتها بالبالغة.

وفي جبل النصر بعمّان، أقدمت الفتاة الثالثة برمي نفسها من الطابق الرابع من منزل ذويها بقصد الانتحار، وتم إسعافها ونقلها إلى البشير، وحالتها سيئة.