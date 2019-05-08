3 قتلى و15 جريحا في انفجار بباكستان

لاهور- قتل ثلاثة أشخاص على الاقل وجرح 15 آخرون في انفجار في لاهور ثاني أكبر المدن الباكستانية الأربعاء ثاني أيام شهر رمضان، وفق التلفزيون الرسمي.

ووقع الانفجار في منطقة مكتظة في المدينة قرب بوابة الدخول المخصصة للنساء إلى مزار داتا دربار الصوفي الذي يعود للقرن الحادي عشر، أحد أكبر المزارات الصوفية في جنوب آسيا، وفق الشرطة والتلفزيون.

وكان المزار قد تعرض للاستهداف في هجوم انتحاري عام 2010 أودى بأكثر من 40 شخصا، ويخضع لحراسة أمنية مشددة.

وأكدت شرطة المدينة الواقعة شرقا وقوع الانفجار دون تحديد عدد الاصابات. وأظهرت مشاهد التلفزيون سيارات مدمرة وفرق الانقاذ في المكان.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية محمد كاشف إن الانفجار قد يكون نجم عن “هجوم انتحاري استهدف سيارة مسؤولين أمنيين”.

وأضاف “نسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من مكان الحادث”.(أ ف ب)