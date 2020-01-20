3 لاعبين سيغادرون ميلان نهاية الشهر الحالي

مدن – الغد – ذكرت صحف ايطالية أن ثلاثة لاعبين من نادي ميلان سوف يرحلون عن صفوفه خلال هذا الشّهر، قبل إنتهاء فترة سوق الإنتقالات الشتوية.

وأشارت الشبكة إلى أن اللاعبين الثلاثة هم الاسباني سوسو الذي يشهد مستواه تراجعا كبيرا وبات المدرب ستيفانو بيولي يعتمد على اللاعب كاسيييخو في مركز الجناح الأيمن، إضافة إلى البرازيلي باكويتا المتوقع رحيله إلى باريس سان جيرمان أو العودة إلى البرازيل، وأخيرًا المهاجم البولندي كريستوف بياتيك الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية بعد قدوم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.