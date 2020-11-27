3 لقاءات في “يد الأولى” اليوم .. وغياب منتظر للسلط

بلال الغلاييني

عمان – تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت مباراة نارية ضمن لقاءات الجولة الثانية لدوري اندية الدرجة الأولى بكرة اليد، وتجمع بين الأهلي والحسين إربد.

وتكمن أهمية هذه المواجهة بأن الفريق الفائز سيدخل بقوة في دائرة المنافسة على اللقب، مع وجود العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات في صفوف كلا الطرفين، والقادرين على حسم مثل هذه المباريات المهمة والحساسة.

فريق الأهلي حقق الفوز في مباراته الماضية على فريق القوقازي بنتيجة 27-18، فيما خرج فريق الحسين بفوز صعب حققه على فريق كفرنجة وبفارق هدف واحد 34-33، وفي بطولة كأس الأردن فاز الأهلي على يرموك الشونة بنتيجة 33-20، وخسر فريق الحسين أمام كفرنجة 26-29.

وفي المباراة التي تسبقها وتبدأ عند الساعة الرابعة مساء يلتقي فريقا القوقازي وكفرسوم في لقاء البحث عن تحقيق الفوز، حيث ينتظر أن تحفل المباراة بكامل الندية والإثارة كون كون الفريقان يمتلكان العديد من العناصر الشابة التي تمتاز بسرعة بناء الهجمات.

صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد تحتضن عند الساعة الثالثة مساء المباراة المهمة التي تجمع بين فريقي العربي وكفرنجة، حيث يطمح كلا الفريقين في نيل الفوز، ورغم أن فرصة العربي مناسبة للخروج بنتيجة ايجابية إلا أن فريق كفرنجة يسعى لمجاراة منافسة، خصوصا وانه ما يزال يعيش نشوة الانتصار الذي حققه على فريق الحسين ببطولة كأس الأردن.

فريق السلط والذي غاب عن مباراته الماضية أمام فريق كفرسوم، ينتظر أن يواصل غيايه اليوم عن مباراته المقررة أمام فريق يرموك الشونة والتي وحسب الجدول الرسمي الصادر من الاتحاد ستبدأ عند الساعة الرابعة والنصف مساء، حيث أكد أمين سر النادي مهند الجزازي التزام الفريق بقرار الهيئة الإدارية بعدم خوض البطولات المحلية، بعد أن سبق للفريق وأن تغيب عن مبارياته المقررة في بطولة كأس الأردن وكأس السوبر ودوري الدرجة الأولى في جولته الأولى.

وفي حال غياب السلط كما هو متوقع فان الاتحاد سيلجأ إلى تطبيق التعليمات والتي تشير إلى تهبيط الفريق إلى الدرجة الثانية وإيقاع الغرامة المالية عليه.