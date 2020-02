3 مباريات تحت المجهر وتقنية الفيديو ضيف جديد بـ “يوروبا ليغ”

باريس – تنطلق الادوار الاقصائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الخميس، حيث سيتم اللجوء الى تقنية الفيديو للمرة الاولى اعتبارا من دور الـ32.

وعزز مانشستر يونايتد اماله في الفترة الاخيرة بامكانية المشاركة في دوري ابطال اوروبا، اولا بعد قيام الاتحاد الاوروبي (يويفا) باستبعاد جاره مانشستر سيتي عن المسابقة القارية على مدى سنتين، ثم من خلال الفوز على تشيلسي الرابع 2-0 في عقر دار الاخير، ليقلص الفارق عنه الى ثلاث نقاط في الدوري المحلي.

وسيصب “الشياطين الحمر” تركيزهم حاليا على الدوري الاوروبي الذي يمنحهم فرصة المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل في حال فشله بتحقيق ذلك محليا، شرط ان يتوج باللقب في المباراة النهائية المقررة في غدانسك البولندية في ايار/مايو المقبل.

وسبق لمانشستر يونايتد ان شارك في دوري ابطال اوروبا من خلال تتويجه بلقب الدوري الاوروبي على حساب اياكس امستردام الهولندي عام 2016 بعد ان حل خامسا في الدوري، وسيحل مانشستر يونايتد ضيفا على متصدر الدوري البلجيكي كلوب بروج.

ولا يمكن الاستهانة بالفريق البلجيكي الذي شارك مطلع الموسم الحالي في دوري ابطال اوروبا قبل ان يحل ثالثا في مجموعته ويكمل المشوار في هذه المسابقة علما بانه انتزع التعادل من ريال مدريد 2-2، بعد ان تقدم بهدفين نظيفين في عقر داره ملعب سانتياغو برنابيو.

وقد تكون الفرصة سانحة امام المدرب النروجي اولي غونار سولسكاير لاشراك مهاجمه النيجيري الجديد اوديون ايغالو المعار اليه من الدوري الصيني اساسيا بعد ان خاض الدقائق الاخيرة ضد تشلسي الاثنين الماضي، ويستمر غياب الثلاثي المؤثر في صفوف مانشستر لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا وزميله في هذا الخط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والمهاجم ماركوس راشفورد.

ولم يخسر ارسنال في اي من مبارياته الثماني الاخيرة باشراف مدربه الجديد ولاعبه القديم الاسباني ميكل ارتيتا، لكنه خرج بتعادلات عدة خلال هذه السلسلة وهو يأمل بالتالي تحويل هذه التعادلات الى انتصارات، ويحتل ارسنال مركزا في وسط ترتيب الدوري المحلي، علما بانه خسر نهائي هذه المسابقة الموسم الماضي بسقوطه امام جاره في العاصمة الانجليزية تشيلسي.

وسيحل ارسنال ضيفا على اولمبياكوس اليوناني الذي يؤكد مدربه البرتغالي بدرو مارتنز احترامه الكبير للفريق المنافس، بقوله: “قد لا يكون ارسنال قد استهل الموسم الحالي في الدوري الانكليزي الممتاز بشكل جيد، لكنه يملك لاعبين رائعين، خطيرين ويستحقون احترامنا”.

وكان اولمبياكوس شارك في دوري ابطال اوروبا مطلع الموسم الحالي في مجموعة ضمت بايرن ميونيخ وتوتنهام قبل ان يكمل المشوار في الدوري الاوروبي، ويملك ارسنال ترسانة هجومية رهيبة مؤلفة من الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ والفرنسي الكسندر لاكازيت والعاجي نيكولا بيبي الذي بدأ يظهر في المستوى الذي جعل ارسنال يدفع 75 مليون يورو للتعاقد معه قادما من ليل الصيف الماضي.

وبعد أن حقق المفاجأة الموسم الماضي ببلوغه الدور نصف النهائي من دوري ابطال اوروبا باخراجه ريال مدريد وتوتنهام تواليا، عاد اياكس امستردام الهولندي الى ارض الواقع الموسم الحالي بعد خروجه من دور المجموعات للمسابقة القارية الأهم.

