3 مباريات تحسم هوية بطل دوري المحترفين

تقام عند الساعة الخامسة من مساء الجمعة 4 مباريات مهمة وحاسمة في آخر منافسات بطولة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022.

وتحسم مباريات الجمعة هوية الفريق الفائز بلقب دوري المحترفين، كما تحسم هوية الفريق الهابط لمصاف أندية الدرجة الأولى، والذي سيرافق فريق الجزيرة الذي سبق وأن هبط رسميا الأسبوع الماضي.

وتنحصر هوية لقب الدوري بين الفيصلي 48 نقطة والوحدات 47 والحسين إربد 47، فيما تنحصر بطاقة الهبوط بين فريقي مغير السرحان 19 نقطة والصريح 17.

ويلتقي الجزيرة مع نظيره الفيصلي على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، ويلتقي الحسين مع سحاب على ستاد الحسن في إربد، والوحدات مع مغير السرحان على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، ومعان مع الصريح على ملعب السلط.

ويحتاج الفيصلي إلى الفوز على الجزيرة بأي نتيجة لضمان التتويج بلقب النسخة 70 من دوري المحترفين، فيما سيدخله عدم الانتصار بحسابات أخرى، في ظل مطاردة الوحدات والحسين.

وعلى الجهة الأخرى، يحتاج الوحدات إلى الفوز على مغير السرحان مع تعثر الفيصلي والحسين لضمان التتويج باللقب، الأمر الذي ينطبق على الحسين الذي يدخل مواجهة سحاب لتحقيق الفوز.

وفي حال فوز الوحدات والحسين مع تعثر الفيصلي، فإن حسم اللقب سيكون للفريق صاحب فارق الأهداف الأعلى في البطولة بين الوحدات والحسين، كونهما تعادلا في المواجهات المباشرة.

وفي المقابل، يسعى مغير السرحان والصريح لتدارك الهبوط وعدم مرافقة الجزيرة إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يضمن الفوز للأول البقاء في دوري المحترفين، فيما يحتاج الصريح إلى الانتصار أمام معان مع تعثر المغير أمام الوحدات.

ويتصدر الفيصلي ترتيب الفرق برصيد 48 نقطة، الوحدات والحسين 47، شباب الأردن 32، شباب العقبة 28، الرمثا 26، سحاب 24، السلط 23، معان 22، مغير السرحان 19، الصريح 17، والجزيرة 14.