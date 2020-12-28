3 مباريات في الأسبوع التاسع لـ”كرة الأولى”

محمد عمّار

عمان – تنطلق عند الساعة الثانية من ظهر اليوم، مباريات الاسبوع التاسع من دوري اندية الدرجة الاولى لكرة القدم، باقامة 3 مباريات وتقام جميعها بذات التوقيت، حيث يلتقي الطرة (الخامس برصيد 13 نقطة) مع مغير السرحان (السابع برصيد 11 نقطة) على ملعب جرش، في فرصة أخيرة للفريقين لمواصلة رحلة المنافسة للاقتراب من أضلاع المربع الذهبي، وفي لقاء آخر يلتقي كفرسوم (الحادي عشر برصيد 8 نقاط) مع منشية بني حسن (الرابع عشر والاخير برصيد نقطة) على ستاد الأمير هاشم، فيما يلتقي اليرموك (الثاني عشر برصيد 8 نقاط) مع السرحان (التاسع برصيد 10 نقاط) على ملعب السلط.

وتستأنف مباريات الاسبوع باقامة مباراتين يوم غد، حيث يلتقي البقعة (الرابع برصيد 14 نقطة) مع دار الدواء (الثامن برصيد 11 نقطة) على ملعب جرش، وهي فرصة مواتية للبقعة لتعويض خسارته في الاسبوع الماضي امام بلعما، في سعي محموم للبقاء قريبا من الصدارة والمنافسة للعودة لدوري الاضواء، فيما كان دار الدواء يتعثر في اكثر من مناسبة، ما افقده بوصلة التقدم لفرق الصدارة، وفي المباراة الثانية يلتقي الكرمل (الثالث عشر وقبل الاخير برصيد 4 نقاط) مع ذات راس (المتصدر برصيد 17 نقطة) على ستاد الأمير هاشم، حيث تعتبر هذه المواجهة غاية في الأهمية، خصوصا وان الجولة المقبلة ستكون فاصلة بلقاء البقعة مع ذات راس.

وتختتم مباريات الاسبوع باقامة مواجهتين يوم الخميس المقبل، عند الساعة الثانية ظهرا، حيث يلتقي اتحاد الرمثا (السادس برصيد 13 نقطة) مع بلعما (الوصيف برصيد 15 نقطة) على ملعب جرش، وستكون المواجهة مثيرة وحماسية لكلا الفريقين، حيث يسعى بلعما لمواصلة تحقيق النتائج الايجابية ومواصلة رحلة المنافسة للصعود لدوري المحترفين للمرة الاولى في تاريخه، فيما يسعى اتحاد الرمثا لتحقيق نتيجة ايجابية تقربه من فرق الصدارة، وكذلك سيلتقي الجليل (الثالث برصيد 14 نقطة) مع العربي (العاشر برصيد 9 نقاط) على ستاد الأمير هاشم.