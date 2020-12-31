3 مشاريع لطلبة العلوم والتكنولوجيا” تشارك بمسابقة هالت برايز العالمية

أحمد التميمي

الرمثا- تأهلت ثلاثة مشاريع لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية للمشاركة بمسابقة Hult Prize العالمية، وخلصت لجان التقييم إلى اختيار المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاث الأول والمترشحة للنهائيات على المستوى الإقليمي وهي Botanic بالمركز الأول و Zad بالمركز الثاني و Environic بالمركز الثالث.

وأعرب رئيس الجامعة الدكتور صائب خريسات عن اعتزازه وفخره بطلبة الجامعة، مثمناً دورهم في رفع اسم الأردن والجامعة، وأهمية الأفكار المطروحة والمشاريع التي ينفذونها في مختلف المجالات والتي تتسم بالتميز والابتكار والاستدامة على المستوى المحلي والعالمي، مشيرا الى أن الجامعة تضم نخبة من الطلبة المتميزين في مختلف المجالات والحقول.

مؤكدا بان الجامعة تسعى ومن خلال هذ المسابقة الى إيجاد فرص إبداعية لتوفير فرص العمل، تبدأ مسارها سنويا من الجامعات

ونظمت المسابقة عبر منصة زووم من خلال مركز التميز للمشاريع الابداعية حضرها نائب رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور محمد العبيني ومدير مركز التميز للمشاريع الإبداعية الدكتور مهند الجراح، وتألفت لجنة التحكيم من الدكتور فاضل الزعبي والمهندس عمار حتر والسيد محمد الخواجا والسيد ايمن اللحام