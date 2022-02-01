3 مقاعد للأردن في انتخابات الدورة العاشرة لمجلس اتحاد الناشرين العرب

حصل الأردن على ثلاث مقاعد في انتخابات مجلس اتحاد الناشرين العرب في دورته العاشرة 2022 – 2024 التي عقدت في القاهرة مساء أمس.

وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر ابو فارس في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن المقعد الأول كان بانتخاب الناشر الأردني ومؤسس دار الثقافة للنشر والتوزيع، خالد جبر في منصب الأمين العام المساعد ورئيس لجنة الملكية الفكرية في اتحاد الناشرين العرب، والناشر سفيان الأشقر من دار النفائس للنشر والتوزيع في منصب رئيس لجنة تعديل النظام.

وأضاف، انه تم أيضا تعيين الناشر غسان حسين من دار غيداء للنشر والتوزيع ممثلا عن اتحاد الناشرين الاردنيين في مجلس اتحاد الناشرين العرب لهذه الدورة، ليكون بذلك عدد الممثلين عن الأردن في المجلس ثلاثة اعضاء.

وأشاد أبو فارس بأجواء الأخوة التي سادت بين الناشرين العرب خلال اجتماعات الجمعية العمومية العادية لاتحاد الناشرين العرب، مبينا تفاعل الناشرين الأردنيين مع نظرائهم العرب لتحقيق تطلعاتهم من اجل الارتقاء بصناعة الكتاب، وصناعة النشر التي تعد جزءا أساسيا من الصناعات الثقافية.