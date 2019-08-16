3 ملايين دينار مخصصات تعويض تجار وسط البلد

طارق الدعجة

عمان- قدرت مصادر مطلعة إجمالي المبالغ المالية المخصصة لتعويض تجار وسط البلد الذين تضرروا من فيضانات مياه الأمطار التي شهدتها المملكة نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي بحوالي 3 ملايين دينار.

وبينت المصادر لـ”الغد” أن المبالغ المخصصة لتعويض التجار تتوزع بين 2 مليون دينار تتحملها الحكومة ممثلة بأمانة عمان، فيما ستتحمل غرفة تجارة عمان مليون دينار.

وقالت المصادر أن اتفاقية ستوقع اليوم السبت بين أمانة عمان وغرفة تجارة عمان لتعويض تجار وسط البلد وسيتم اعلان تفاصيلها خلال مؤتمر صحافي يعقد بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وأمين عمان يوسف الشواربة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عقب توقيع الاتفاقية.

وأكدت المصادر أن تعويضات تجار وسط البلد ستكون وفق آلية ومعايير محددة سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحافي اليوم، مشيرة الى أن التعويضات ستكون متفاوتة حيث تم تقسيم التجار المتضررين الى شرائح وذلك بحسب قيمة الضرر الذي لحق بهم.

ورجحت المصادر ذاتها أن يتم صرف تعويضات التجار من خلال غرفة تجارة عمان بعد تحويل مبالغ التعويضات لها ضمن آلية وفترة زمنية محددة. كما توقت المصادر أن تشكل قيمة التعويضات زهاء 50 % من قيمة الضرر الذي لحق بالتجار.

وبلغ عدد التجار الذین تضرروا جراء الفیضانات والسیول 250 تاجرا قدرت خسارتهم بحوالي 6 ملایین دینار، وفق بيانات تم اعلانها في وقت سابق من قبل غرفة تجارة عمان.

وكان تقریر اللجنة المحایدة التي شكلها رئیس الوزراء أثبتت وجود عوائق في تصریف میاه الأمطار ما تسبب بمداهمة المياه للمحال التجاریة بمنطقة سقف السیل إلى جانب العدید من مناطق العاصمة الاخرى.

وخلص تقریر الشركة الفنیة المحایدة التي كلفها رئیس الوزراء إلى أن الشدة المطریة التي شهدتها العاصمة عمان لا تبرر الفیضانات التي حصلت كون الشدة المطریة التي سادت یوم الثامن والعشرین من شباط (فبراير) الماضي لیست استثنائیة، وبناء على دراسة منحنیات الشدة المطریة الصادرة عن وزارة المیاه والري خلال السنوات الـ15 الأخیرة یمكن أن تحدث مرة كل سنتین إلى 5 سنوات وكان من المفترض استیعابها في الشبكة.

ویذكر ان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها غرفة تجارة عمان اظهر ايضا ان كمیات الامطار الكلیة التي هطلت على الحوض الساكب خلال المنخفض الجوي كانت 122 ملم في محطة حدائق الحسین واقصى شدة مطر ساعیة كانت 12 ملم/ ساعة خلال الساعة 10 – 12 صباحا واستنادا إلى البیانات المطریة لمدینة عمان فإن هذه الشدة لیست عالیة مقارنة بعواصف مطریة سابقة وذات فترة تكراریة لا تتعدى 5 سنوات.