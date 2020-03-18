السلايدر الرئيسيكورونا الرئيسية

3 ملايين دينار من البنك العربي لمواجهة كورونا

منذ دقيقة واحدة
مبنى إدارة البنك العربي - (من المصدر)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- الغد- انطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي وفي إطار مسؤوليته المجتمعية في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت مجموعة البنك العربي التبرع بمبلغ ثلاثة ملايين دينار أردني لدعم جهود المملكة للتعامل مع هذا الوباء وإحتوائه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتوفير الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم بما يكفل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المملكة.
وثمن البنك العربي الجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات والأجهزة والقطاعات على مختلف المستويات في المملكة من أجل تجاوز هذه الظروف مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية الوطن والمحافظة على موارده ومنجزاته تحت مختلف الظروف والتحديات.

مقالات ذات صلة

“الاسلامي الأردني” يتبرع بـــ100 ألف دينار لوزارة الصحة

منذ دقيقتين

صرف المعونة الشهرية مطلع الأسبوع المقبل

منذ 6 دقائق

الزرقاء: ارتفاع غير مسبوق على أسعار الخضار والفواكه

منذ 9 دقائق

وشاح: نقل الركاب مقتصر على التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكية

منذ 13 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock