3 ملايين دينار من البنك العربي لمواجهة كورونا

عمان- الغد- انطلاقاً من الواجب الوطني للبنك العربي وفي إطار مسؤوليته المجتمعية في ضوء الظروف الإستثنائية التي تمر بها المملكة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت مجموعة البنك العربي التبرع بمبلغ ثلاثة ملايين دينار أردني لدعم جهود المملكة للتعامل مع هذا الوباء وإحتوائه وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين وتوفير الفحوصات اللازمة للمشتبه بإصابتهم بما يكفل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المملكة.

وثمن البنك العربي الجهود الدؤوبة التي تبذلها مختلف الجهات والأجهزة والقطاعات على مختلف المستويات في المملكة من أجل تجاوز هذه الظروف مؤكداً على ضرورة تكاتف الجميع وتفعيل قيم التعاون والمواطنة المسؤولة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بما يضمن المحافظة على سلامة وصحة المواطنين وحماية الوطن والمحافظة على موارده ومنجزاته تحت مختلف الظروف والتحديات.