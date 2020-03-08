3 ملايين زائر لمتحف الأطفال منذ افتتاحه

عمان– احتفل متحف الأطفال الأردن مطلع شهر آذار الجاري بتسجيله ثلاثة ملايين زائر منذ تأسيسه عام 2007.

وعبرت مديرة المتحف سوسن الدلق، عن فخرها بمسيرة المتحف طيلة 13 عاما، والبصمة التي صنعها في مجال التعلم التفاعلي طيلة مسيرته، والخبرات التي طورها فريق المتحف عبر السنوات، وآلاف التجارب المعرفية التي قدمها المتحف محليا وإقليميا، بالإضافة إلى التجارب العالمية التي يتم استقطابها من خلاله.

وتوجهت الدلق بالشكر إلى جميع داعمي المتحف من القطاعين العام والخاص والأفراد، ولفريق المتحف الذين آمنوا برسالته والتغيير الذي يعمل على تحقيقه في أجيال الغد.

ومتحف الأطفال الأردن هو مؤسسة تعليمية لا تهدف لتحقيق الربح، أطلقتها جلالة الملكة رانيا العبدالله انطلاقا من رؤيتها لتوفير بيئة للتعلم التفاعلي للأطفال في الأردن بمعايير عالمية، وبرامج تعليمية باللغة العربية بهدف دعم العملية التعليمية الرسمية، وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الأطفال.

ويستقبل المتحف سنويا ربع مليون زائر من العائلات والمدارس في مبناه القائم في العاصمة عمان، وكذلك في المحافظات من خلال متحفه المتنقل.

ويرتكز محتوى برامج المتحف التعليمية على خمسة محاور رئيسية؛ هي العلوم، والفنون، والأدب، والطفولة المبكرة، ومهارات القرن الواحد والعشرين.

ويضم المتحف أكثر من 185 معروضة تعليمية تفاعلية داخل قاعة معروضاته وفي ساحته الخارجية، ومرافق تعليمية تشمل المكتبة واستديو الفن ومختبر الاختراع والحديقة السرية، كما يقدّم برامج تعليمية ومناسبات وعروضا على مدار العام.

(بترا)