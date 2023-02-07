3 ملايين م3 تدخل السدود حتى ظهر الثلاثاء

قالت وزارة المياه والري، إن حجم التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 93,5 مليون متر مكعب، بنسبة 33,16 بالمئة من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن كميات الأمطار التي دخلت إلى السدود منذ الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا بلغت نحو 3 ملايين متر مكعب إضافية، تركزت في سد الملك طلال 1,6 مليون متر مكعب، وسد الكفرين 190 ألف متر مكعب، حيث ارتفع تخزين سد الملك طلال إلى 32,5 مليون م3 وبنسبة 48,6 بالمئة، وسد الكفرين إلى 4,5 مليون م3 وبنسبة 52 بالمئة، فيما لم يدخل السدود الجنوبية أية تدفقات مائية.

وبينت أن الموسم المطري ارتفع إلى 64 بالمئة من المعدل العام البالغ 8,1 مليار متر مكعب، مشكلا ما نسبته 80 بالمئة من مجموع الأمطار التي هطلت العام الماضي، وأن أعلى كمية هطول تركزت في إربد 62,8 ملم خلال الساعات الـ24 الماضية .

وحول معدلات الهطول، أوضحت الوزارة، أن العاصمة عمان سجلت معدلا بلغ 32,3 ملم أعلاها في البيادر 60,4 ملم، وجبل الحسين 56,2 ملم، والمهاجرين 48 ملم، والشميساني 44,4 ملم، فيما سجلت البلقاء معدلا بلغ 27,2 ملم، أعلاها في أم جوزة 56,5 ملم، والسلط 53 ملم، والبقعة 39,4 ملم، والصبيحي 26,2 ملم، وعيرا 15,3 ملم.

وتابعت، أن محافظة مأدبا سجلت 14,5 ملم، أعلاها في مدينة مأدبا 36,6 ملم، والمشقر 30 ملم، وحسبان 27,2 ملم، وماعين 11,2 ملم، فيما سجلت الزرقاء 13 ملم، أعلاها العالوك 30,7ملم، والرصيفة 21,9 ملم، ومدينة الزرقاء 18 ملم، والسخنة 15,8 ملم، والخربة السمرا 11,8 ملم، والحلابات 5,7 ملم، كما سجلت جرش 36,7 ملم، أعلاها في دبين 52,5 ملم، وسوف 52,4 ملم، والكتة 50,9 ملم، ثغرة عصفور 26,4 ملم، قفقفا 21,6 ملم ، ومدينة جرش 18,1ملم.

وبينت الوزارة، أن محافظة المفرق سجلت 9,3 ملم، أعلاها في بلعما 21,9 ملم، رحاب 19,5 ملم، الخالدية 18,8ملم، المفرق 10 ملم، حوشا 8,5 ملم، صبحا 7,1 ملم، الصفاوي 2,4 ملم، دير الكهف 0,1 ملم، فيما سجلت محافظة إربد 30,6 ملم، أعلاها مدينة إربد 62,8 ملم، الحصن 54,8ملم، كفر يوبا 35,1 ملم، خرجا 33,8 ملم، زبدة 29,1 ملم، الريان 12,3 ملم.

وقالت إن محافظة عجلون سجلت 34,5 ملم، أعلاها في مدينة عجلون 56,8 ملم، عنجرة 48 ملم، عرجان 35,6 ملم، اشتفينا 33,1 ملم، خربة الوهادنة 23,9 ملم، عبين 16ملم، رأس منيف 13,5 ملم.

وتابعت أن محافظة الكرك سجلت 0,3 ملم، أعلاها في مدينة الكرك 1,8 ملم، جدعا 0,9 ملم، محي 0,3 ملم، فيما سجلت الطفيلة 0,1 ملم، أعلاها مدينة الطفيلة 0,2 ملم، العيص 0,1 ملم، كما سجلت محافظة معان 0,8 ملم، أعلاها في عنيزة 7,2 ملم، الطيبة الجنوبية 1,1 ملم، الشوبك 0,2 ملم. فيما لم تسجل محافظة العقبة أية هطولات.