3 مليارات دولار وديعة إماراتية لدعم باكستان

أبوظبي – أعلن صندوق أبوظبي للتنمية الإماراتي، عزمه إيداع 3 مليارات دولار بالبنك المركزي الباكستاني، لدعم السياسة المالية والنقدية.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي أن عملية إيداع المبلغ ستجري خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى ان الهدف منها تعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.

وكان الصندوق قد مول 8 مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار جزء منها على شكل منح- (بترا)