3 مليارات قيمة التداول في سوق العقار الأردني

عمان- الغد- ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ (3,089) مليون دينارا أردنيا تقريبا.

كما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%41) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (39%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (487) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%12) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (126,414,247) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%16) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و(39%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (19,918,912) ديناراً أردنياً.

كما زادت قيمة إعفاءات الشقق خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%99) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (75,408,036) ديناراً أردنياً.

وسجلت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر آب من عام 2021 ارتفاعا بنسبةٍ بلغت (%121) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (38%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (11,903,616) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%11) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (201,822,283) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%41) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وبارتفاعٍ بلغت نسبته (39%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (31,822,528) ديناراً أردنياً.

كما شهدت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 زيادة بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019، حيث بلغت (149,738,907) ديناراً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%86) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و(53%) مقارنةً بالشهر السابق؛ حيث بلغت (26,388,278) ديناراً.

وانخفضت حركة بيوعات غير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%4)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%10)، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%23) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وسجل ارتفاع لحركة بيوعات غير الأردنيين خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%56) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و(66%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%37) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و (35%) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%86) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019 و (128%) مقارنةً بالشهر السابق.

كما ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%49)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%33)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%54) مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019.

وارتفع حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر آب من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%73) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته (36%) مقارنةً بالشهر السابق، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت (%51) مقارنةً بنظيرتها من عام 2019، و (%38) مقارنةً بالشهر السابق، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت (%80) مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، و (35%) مقارنةً بالشهر السابق.