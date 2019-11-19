3 ميداليات ملونة حصيلة منتخب بوتشيا بملتقى البحرين

عمان – الغد – تستعد اللجنة البارالمبية الأردنية لاستقبال وفد المنتخب الوطني للبوتشيا، عند عودته مساء اليوم قادما من المنامة متوجا بثلاث ميداليات تاريخية عقب مشاركته بملتقى البحرين الدولي بمشاركة 8 دول وتحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وتوج عمرو هشام بذهبية فئة bc5، وحنين مجذوبة بفضية فئة Bc3، بينما حصلت لجين مهيرات على الميدالية البرونزية في فئة cp5.

وجاءت ذهبية عمر هشام بعد فوزه في المباراة الأولى على زميلته لجين مهيرات وثم الفوز على لاعب من عمان والفوز في المباراة النهائية على السعودي فواز جمعان، وجاءت فضية مجذوبة بعدما حققت فوزين متتاليين وخسارتها المواجهة النهائية أمام لاعب سعودي، وحققت لجين مهيرات البرونزية بعد الفوز على السعودي ماجد العطيوي.

وأكد د. حسين أبو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية، أن إدارة اللجنة تستعد لاستقبال حافل للأبطال فور وصولهم إلى مطار الملكة علياء اليوم، معربا عن سعادته وأسرة اللجنة البارالمبية بهذا الانجاز التاريخية.

ويترأس البعثة الأردنية التي تشارك ببطولة خارجية لأول مرة الآنسة مها البرغوثي الأمين العام للجنة البارالمبية الأردنية، وتضم كلا من طه زياد مدربا، وسعد جودة مساعدا للمدرب والمعالج المعتصم بالله عيسى، وثلاثة لاعبين هم: لجين مهيرات وعمرو هشام وحنين مجذوبة.

وأشادت البرغوثي بالإنجاز الكبير الذي تحقق من أول مشاركة خارجية للعبة بوتشيا، وثمنت البرغوثي باهتمام ومتابعة السفارة الأردنية في البحرين من خلال التواجد الدائم للقنصل الأردني معتصم المبيضين مع البعثة الأردنية.

وتأتي المشاركة الأردنية بدعوة خاصة من اللجنة المنظمة للبطولة التي أعلنت تحملها كافة تكاليف الوفد من سفر وإقامة في مملكة البحرين.

وتعد رياضة البوتشيا موجهة للرياضيين ذوي الإعاقات الحادة والعميقة، وهي شبيهة برياضة الكرة الحديدية وتلعب جلوسا بكرات مصنوعة من الجلد.