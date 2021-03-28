3 نواب يستجوبون زواتي والنجار

جهاد المنسي

عمان- حوّل 3 نواب اليوم الأحد، أسئلتهم إلى الحكومة إلى استجوابات لوزيري الطاقة والثروة المعدنية، والمياه والري لعدم قناعتهم بالرد الذي قدماه بشأنها.

وحوّل النائب الخلايلة سؤاله حول قضية إسالة المياه العادمة من محطة تنفية ابو نصير إلى وادي أم رمانة في بيرين إلى استجواب.

كان وزير المياه محمد النجار، رد أن السلطة تدرس حاليا تحويل المحطة الى محطة رفع بالتزامن مع طرح عطاء شبكة صرف صحي بمنطقة شفا بدران، ليتم ضخ المياه العادمة الى الشبكة.

إلا أن النائب أصر على الاستجواب وطالب بتعويض أهالي المنطقة مالياً عما قال إنه “تلوث استمر 20 عاما”.

أما النائب علي الطراونة حول سؤاله عن اتفاقية امتياز سركة مصفاة البترول وسبب إلغاء الاحتكار، إلى استجواب لوزيرة الطاقة هالة زواتي.

وقالت زواتي في ردها على سؤال النائب الدكتور علي الطراونة حول شركة مصفاة البترول الاردنية، أن سداد ديون المصفاة المترتبة على الحكومة سيبدأ العام الحالي على سنتين بواقع 150 مليون دينار كل سنة.

وأضافت أن “امتياز شركة المصفاة انتهى عام 2008، كما تم منح رخص بيع مشتقات النفط الى 3 شركات بما في ذلك الذراع الاستثماري للمصفاة “جوبترول”، وقامت جميع هذه الشركات بدفع قيمة الرخصة والبالغة 30 مليون دينار، وتم ايداعها لصالح الخزينة”.

بدورها، سألت النائب فايزة عضيبات عن محطات توليد الكهرباء من الشمس والرياح.

وردت زواتي إن “الحكومة جادة باتخاذ الاجراءات الممكنة لتخفيض كلف الطاقة، من خلال مراجعة اتفاقيات توليد الطاقة بدءا بالاتفاقيات الاكثر تأثيرا على كلف النظام، إضافة إلى عدم التجديد للوحدات التي تنتهي عقودها او توقيع اتفاقيات جديدة الا وفقا لحاجة النظام الكهربائي”.

لكن النائب لم تقتنع بالجواب وطالبت باستجواب الوزيرة.