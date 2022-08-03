3 وجبات تضمن لك نوماً هنيئا

يقول الخبراء إن ما نأكله يؤثِّر على جودة نومنا، إذ أن الأطعمة الغنية بالسكريات على سبيل المثال يمكن أن تبقيك متيقظاً لعدة ساعات.

ورصد موقع “ديلي ستار” البريطاني مجموعة من النصائح التي تساعد في الحصول على نوم هادئ ومنها:

الاستحمام بماء ساخن قبل النوم مباشرة.

تعتيم الغرفة مع عدم مشاهدة التلفزيون أو شاشة الموبايل بكثرة.

اختيار الوجبة الأنسب للتمتع بنوم هادئ.

وشارك خبير الصحة البريطاني ميخائيل موسلي، متابعيه، أفضل 3 أطعمة يمكن تناولها من أجل نوم هادئ.

1- السمك

يُعدّ السلمون أحد أكثر الخيارات شعبية للأسماك الزيتية.

ومن المعروف أن الأسماك الزيتية تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين د، مما يعزز إنتاج “السيروتونين“، الهرمون الذي يجعلنا سعداء.

ويتحول “السيروتونين” لاحقاً إلى “الميلاتونين“، الهرمون الذي يساعدنا على النوم.

والأسماك مثل السلمون والسردين والسلمون، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، ما يساعدك على النوم بشكل أفضل.

2- المكسرات والبذور

تعدّ المكسرات خياراً صحياً للوجبات الخفيفة التي يمكن أن تساعدك أيضاً على النوم.

ومن المعروف أن المكسرات والبذور مثل الكتان والشيا مليئة بالمغنيسيوم، وهو عنصر غذائي حيوي يحتاجه الجسم، والذي يساعد عقولنا على الاسترخاء.

وبدلاً من الوجبات الخفيفة المعتادة، احتفظ ببعض المكسرات مثل الكاجو أو الفول السوداني غير المملح أو الجوز في متناول اليد لتناولها قبل النوم.

3- الخضروات

أضف بعض بذور السمسم إلى السبانخ المطبوخة للحصول على أقصى قدر من النوم ليلاً.

ويشكِّل تضمين المزيد من الخضار في نظامك الغذائي عدداً من الفوائد الصحية، ومنها تحسين أنماط النوم. -وكالات

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