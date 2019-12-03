3 وزراء ينبرون للإجابة عن سؤال العرموطي حول أكاديمية الملكة رانيا

عمان – استحوذ سؤالان عن أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين ومركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، قدمهما النائب صالح العرموطي على جزء كبير من جلسة رقابية عقدها مجلس النواب أمس.

وانبرى للإجابة عن هذين السؤالين، كل من وزراء التربية والتعليم تيسير النعيمي، والتعليم العالي والبحث العلمي محيي الدين توق، والمالية محمد العسعس.

وكان سؤال العرموطي، قد ركز على “تأجير الأرض للأكاديمية من قبل الجامعة الأردنية لمدة 25 عاما، بمبلغ دينار واحد في العام”، حيث قرر تحويل سؤاله إلى استجواب.

وبشأن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، أكد النعيمي هو “إدارة من إدارات الوزارة تأسست العام 2001، بحسب نظام التنظيم الإداري للوزارة”، موضحا أن إدارة المركز تخضع في جميع مهامها ومعاملاتها المالية واللوازمية للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في إدارات الوزارة.

وقال إنه لا يوجد للإدارة أي حسابات خاصة ولا تموّل من أي جهة خارجية، وتنحصر مهامها بتكنولوجيا التعليم والمعلومات في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها وغير معنية بالتدريب، مضيفا أن العاملين في الإدارة هم من كوادر “التربية”، ممن تم تعيينهم من قبل “الخدمة المدنية” وينطبق عليهم نظام الديوان، بما فيه الفصل المتعلق بالرواتب والعلاوات.

وبين النعيمي أن المهندسة ربى العمري تتولى إدارة المركز، وتحمل درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الإلكترونية ودرجة الماجستير في تخصص علوم الحاسوب، وينطبق عليها أيضا نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالراتب والعلاوات.

وفيما يتعلق بـ”الأكاديمية”، قال النعيمي “إن الشركة التي تملكها غير ربحية، والدارسون فيها مبعوثون من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية”.

وأضاف أن قانون التربية والتعليم يسمح لأي أردني بإنشاء أكاديمية وتسجيلها، مبينًا أن برامج الأكاديمية عرضت على الوزارة وشكلت لجانا وحصلت على الموافقة للعمل.

ولفت النعيمي إلى أن تأجير الأرض من قبل الجامعة الاردنية “هو من اختصاص وزير التعليم العالي، وليس للأكاديمية أي حقوق حصرية لتدريب المعلمين”، مضيفا في الوقت نفسه “أن الوزارة تنسق مع نقابة المعلمين لإنشاء مركز تدريب أو أكاديمية تدريب”.

من جهته، قال توق إنه تم تأجير مساحة معينة من أرض الجامعة الاردنية لإقامة مبنى أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، مبينا أن مجلس أمناء الجامعة قرر بـ22 شباط (فبراير) 2016 الموافقة على وضع اتفاقية تعاون لإنشاء معهد تأهيل المعلمين بين الجامعة الأردنية و”الأكاديمية”.

وأشار إلى أن رئيس الجامعة خاطب بالأول من آذار (مارس) 2016، الرئيس التنفيذي لـ”الأكاديمية”، معلما إياه موافقة مجلس الأمناء على وضع اتفاقية تعاون لإنشاء ذلك المعهد، وفي تاريخ 7 شباط (فبراير) 2016 تم توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الأكاديمية والجامعة، وبموجبها تم استبعاد فكرة التخصيص، ونصّت الاتفاقية على تأجير قطعة أرض بمساحة ثمانية دونمات من حرم الجامعة لغايات إنشاء مقر لـ”الأكاديمية”.

وأكد توق أن “الأكاديمية” مسجلة كشركة، لا تهدف إلى تحقيق الربح ومملوكة من قبل جمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، المسجلة في سجل الجمعيات ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، متطرقا إلى آلية التفويض المالي في التواقيع بالأكاديمية، والإجراءات المتعلقة بالتسجيل.

وبين أن الغاية الرئيسة لـ”الأكاديمية”، وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي، هو تصميم وتدريس برامج لتعليم المعلمين ما قبل الخدمة، والمتمثلة في تطوير برنامج التنمية لبرنامج شهادة المعلمين، وتحديد برامج لشهادة المعلمين الجُدد، وكذلك برامج تعليم أثناء الخدمة لتعزيز أداء المعلمين الممارسين لا سيما في مجالات الرياضيات والعلوم، وتعلم اللغة الانجليزية، وأيضا برامج القيادة المدرسية لتحسين القيادة لرؤساء ومشرفي التعليم، إضافة الى البحث التعليمي والتطوير لإيجاد فرص للابتكار ودعم فعالية البرامج المتاحة وتوليد معلومات لابلاغ صانعي القرارات من جانب واضعي السياسات.

وقال توق إن “الأكاديمية” تعتبر من القطاع الخاص، وتلتزم بأحكام قانون الشركات، من حيث إيداع تقاريرها وبياناتها المالية وعقد اجتماعات الهيئة العامة السنوية، وملتزمة بالغايات التي أسست لأجلها.

وبخصوص المركز، نفى توق أن تكون هناك أي شركة مُسجلة باسم المركز في السجلات الرسمية، “واستنادا للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، فإنه لا يوجد ما يشير لوجود شركة مسجلة باسم ذلك المركز حتى تاريخه”.

وفيما يتعلق بالضرائب ورسوم خزينة الدولة، أكد العسعس أن المركز يتبع لـ”التربية” حسب الهيكل التنظيمي للوزارة، ويعتبر أحد الوحدات الادارية لها، وبالتالي يتم التعامل مع الوزارة ضريبيا كجهة حكومية”.

وبشأن “الأكاديمية”، قال العسعس إن “خطابا ورد للجامعة من الرئيس التنفيذي للأكاديمية بتاريخ 7 شباط (فبراير) 2016 يتضمن طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة ثمانية دونمات في حرم الجامعة الأردنية لاحتضان مقر معهد تأهيل المعلمين، وطلب عقد اتفاقية تعاون بهذا الخصوص”.

وأضاف أنه لكون الأكاديمية مسجلة كشركة لا تهدف إلى الربح لدى وزارة الصناعة والتجارة، فإنها معفاة من ضريبتي الدخل والمبيعات بموجب قرارات مجلس الوزراء، وبالنسبة للرواتب ومكافآت العاملين تخضع لضريبة الدخل، والشركة ملتزمة بالاقتطاع والتوريد للدائرة.

وفيما يتعلق بالمخصصات المالية لـ”الأكاديمية”، قال العسعس إنه تم رصد 12 مليون دينار لها، ضمن موازنة وزارة المالية العام 2018، صرف منه لغاية تاريخه 5.6 مليون دينار، ما يعني أنها صرفت أقل من نصف المبلغ المرصود لها خلال عام و3 أشهر.

إلى ذلك، قدم العسعس اعتذاره للعرموطي أثناء مناقشة اجابة الحكومة عن سؤال الأخير حول “الأكاديمية”، وقال “ما قلته ان المعلومات التي اوردتها في الموازنة غير صحيح، ولم اقل ان كلام النائب غير صحيح. وإذا فهمت خطأ فإني اعتذر وأقبل رأسك”.

وكان العرموطي، طالب العسعس بالاعتذار عن اتهامه بأن كلامه غير صحيح.