3 وفيات إثر الاستخدام الخاطئ للمدافئ خلال عطلة نهاية الأسبوع

قال النقيب محمد بني مصطفى من الدفاع المدني إن الاستخدام الخاطئ للمدافئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، أدى إلى 3 وفيات و7 إصابات بضيق في التنفس، إحداها حرجة.

وأضاف بني مصطفى خلال استعراضه تقرير الدفاع المدني على إذاعة “الأمن العام”، اليوم الأحد، أن الفرق المتخصصة قدمت 3574 خدمة إسعافية واستجابت بشكل فورية لـ266 حادث إنقاذ وعملت على السيطرة على 101 حادث إطفاء خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة عملت على إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا لضيق بالتنفس بعد محاولتهم تنظيف بئر ماء بعمق 5 أمتار دون الالتزام باشتراطات السلامة العامة.

وتابع أن “نشامى الدفاع المدني” تعاملوا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع حريق بسبب تماس كهربائي داخل فرن سجاد خام، في منطقة الموقر، شرق عمان، نتج عنه 8 إصابات، تم التعامل معها وإسعافها إلى مستشفى التوتنجي، علما أن حالة المصابين متوسطة.

ولفت بني مصطفى إلى أن عدم تفقد المدفأة بشكل مستمر تسبب بتعامل كوادر الدفاع المدني خلال عطلة نهاية الأسبوع مع حادث تسرب لمدفأة غاز لعائلة، إذ نتج عنه وفاة 3 أطفال وإصابة والدتهم بحالة حرجة.

وأكد النقيب ضرورة تفقد وسائل التدفئة بكافة أشكالها وإشعالها بشكل آمن وإبعادها عن الممرات الضيقة وعن المواد القابلة للِاشتعال، وتهوية الغرف بشكل مستمر؛ لتجنب حالات ضيق التنفس، بالإضافة لعدم إشعال المدافئ أثناء النوم.