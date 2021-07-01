3 وفيات بحادث تصادم “ونش وتريلا” على طريق المفرق الرويشد

أحمد التميمي

المفرق- أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني، لـ”الغد” بتسجيل 3 وفيات وإصاباتين جراء حادث تصادم بين “ونش وتريلا” وقع على طريق المفرق الرويشد.

من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الاطفاء والإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني المفرق تعاملت صباح اليوم مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة الرويشد أدى إلى اشتعال إحدى المركبات نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابيَن ونقلهما وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الرويشد الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق بالحادثة.