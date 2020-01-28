3 وفيات بحادث مروّع على الطريق الصحراوي (صور)

عمان- الغد- توفي 3 أشخاص وأصيب اثنان آخران، جراء حادث تصادم بين مركبتين احدهما سياحية بداخلها سياح من الجنسية الأوكرانية والاخرى تحمل لوحة ارقام عربية، فجر اليوم على الطريق الصحراوي داخل تحويلة الجرف باتجاه عمان.

وقامت كوادر الإسعاف والانقاذ بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وإخلاء الوفيات ونقل المصابين إلى مستشفى معان الحكومي، حيث وصفت حالتهما بالبالغة، بحسب مصدر طبي.

وتم تشكيل لجنة تحقيق مروري للوقوف على اسباب الحادث المروري، فيما تولت مجموعات الدوريات الخارجية تنظيم حركة المركبات في المكان، وفق إدارة الدوريات الخارجية.

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