3 وفيات و213 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 3 وفيات و213 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (211) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (104) حالات في محافظة العاصمة عمّان.

– (29) حالة في محافظة البلقاء.

– (30) حالة في محافظة الكرك.

– (20) حالة في محافظة الزرقاء.

– (10) حالات في محافظة إربد.

– (4) حالات في لواء الرمثا.

– (9) حالات في محافظة معان.

– (3) حالات في محافظة المفرق.

– حالتان في محافظة مأدبا.

– حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (4344) حالة.

– سُجّلت (3) حالات وفاة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في أحد المستشفيات الخاصّة (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (29) حالة.

– سُجّلت (95) حالة شفاء هذا اليوم، (20) في مستشفى الأمير حمزة، و(63) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(9) في أحد المستشفيات الخاصّة.

– تمّ إجراء (11766) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1045700) فحصاً.