3 وفيات و213 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الجمعة، 3 وفيات و213 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
– (211) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
– (104) حالات في محافظة العاصمة عمّان.
– (29) حالة في محافظة البلقاء.
– (30) حالة في محافظة الكرك.
– (20) حالة في محافظة الزرقاء.
– (10) حالات في محافظة إربد.
– (4) حالات في لواء الرمثا.
– (9) حالات في محافظة معان.
– (3) حالات في محافظة المفرق.
– حالتان في محافظة مأدبا.
– حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (4344) حالة.
– سُجّلت (3) حالات وفاة، اثنتان في مستشفى الأمير حمزة، وواحدة في أحد المستشفيات الخاصّة (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (29) حالة.
– سُجّلت (95) حالة شفاء هذا اليوم، (20) في مستشفى الأمير حمزة، و(63) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(9) في أحد المستشفيات الخاصّة.
– تمّ إجراء (11766) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1045700) فحصاً.