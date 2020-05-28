3 وفيات و563 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أبوظبي– ارتفع إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد بدولة الإمارات إلى 32532 حالة من جنسيات مختلفة بعد تسجيل 563 إصابة جديدة مع إجراء 38 ألف فحص جديد.

ورصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الخميس، تماثل 314 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 16685 حالة، مع تسجيل 3 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 258 وفاة.

وطبقت الإمارات ثاني مراحل فتح الاقتصاد مع السماح بالتنقل بدبي من 6 صباحا حتى 11 ليلاً.

بترا