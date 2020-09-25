3 وفيات و620 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الاردن اليوم الجمعة، 3 وفيات و620 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (610) حالات محليّة توزّعت كما يلي:”(306) في محافظة العاصمة عمّان، (146) في محافظة البلقاء، (91) في محافظة الزرقاء، (24) في محافظة الكرك، (16) في محافظة المفرق، (9) في محافظة معان، (8) في محافظة إربد، حالتان في لواء الرمثا، (3) في محافظة عجلون، حالتان في محافظة مأدبا، حالتان في محافظة الطفيلة، حالة واحدة في محافظة جرش، (10) حالات خارجيّة، بين القادمين من الخارج، ممّن يقيمون في فنادق الحجر”.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (7211) حالة.

كما سُجّلت (3) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (39) حالة.

وسُجّلت (98) حالة شفاء هذا اليوم، (15) في مستشفى الأمير حمزة، و(74) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(3) في مستشفى الملكة علياء، و(6) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

تمّ إجراء (14064) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1142025) فحصاً.