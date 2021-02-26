3.1 مليار دولار عجز موازنة قطر في 2020

الدوحة – سجلت موازنة قطر الفعلية لعام 2020 عجزاً بقيمة 3ر11 مليار ريال ما يعادل 1ر3 مليار دولار مقابل فائض قدره 3ر6 مليار ريال في العام 2019، ما يمثل 7ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بضغط من تراجع الإيرادات بنسبة 4ر20 بالمئة على أساس سنوي إلى 171 مليار ريال، وانخفاض النفقات العامة بنسبة 5ر12 بالمئة الى 4ر182 مليار ريال.

ووفق البيانات الصادرة عن وزارة المالية القطرية، ارتفع عجز الموازنة العامة لقطر في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي إلى 1ر7 مليار ريال.

وأظهرت البيانات تحقيق إجمالي ايرادات بقيمة 4ر39 مليار ريال بتراجع نسبته 2ر20 بالمئة عن إيرادات الربع المقابل له من العام 2019 والبالغة 4ر49 مليار ريال.

وكانت موازنة قطر للعام 2020 قدرت تسجيل فائض بقيمة 500 مليون ريال باعتماد سعر مرجعي للنفط عند 55 دولارا للبرميل، غير أن الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا ظهر على ايرادات النفط و الغاز التي تراجعت بنسبة 22 بالمئة الى 3ر133 مليون ريال في نهاية 2020.

وانخفضت النفقات العامة في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 4ر14 بالمئة على أساس سنوي الى 5ر46 مليار ريال مقارنة بنفقات قدرها 3ر54 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2019 .(بترا)