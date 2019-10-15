3.145 مليار دينار الدخل السياحي للمملكة حتى نهاية أيلول

عمان-الغد- أعلنت وزارة السياحة والآثار في تقريرها الاحصائي الشهري، عن إرتفاع الدخل السياحي نهاية شهر ايلول إلى 145ر3 مليار دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 9 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وقالت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة في بيان الثلاثاء: إن الدخل السياحي يواصل ارتفاعاته مسنوداً بزيادة أعداد الزوار بشكل عام وسياح المبيت بشكل خاص من كافة مجموعات الدول حتى نهاية أيلول، حيث وصل إجمالي عدد السياح إلى 4107219 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 7 بالمئة، ووصل عدد سيّاح المبيت 3461996 سائحا بنسبة ارتفاع بلغت 5ر6 بالمئة، فيما ارتفع عدد زوار المجموعات السياحية الى 400483 زائرا بنسبة بلغت 8ر13 بالمئة، مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018.

وأضافت أن مجموعات الدول أظهرت نموا في أعداد سياح المبيت بحسب المناطق، ووصل عدد سياح الدول الاوروبية إلى 469710 سائحا بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1ر32 بالمئة، تلتها الدول الأميركية بعدد سياح وصل إلى 156032 سائحا بنسبة ارتفاع بلغت 9ر19 بالمئة، ثم دول آسيا والباسيفيك بعدد سياح 162109 سائحا بنسبة ارتفاع 2ر8 بالمئة.

وأشارت شويكة إلى أن الوزارة تأمل وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص مضاعفة النمو في أداء القطاع السياحي واستعادة القطاع لمعدلات النمو العالية والاستمرار في النهج التشاركي المعتمد على تعزيز تنافسية المنتج السياحي واستثمار المناخ السياسي الآمن، والاتجاه نحو تعزيز برامج التسويق التي تستهدف الأنماط السياحية الواعدة والتي تكوّن وجهاتٍ أساسية للسياح بشكل كبير، من أهمها سياحة المغامرات والسياحة الدينية والسياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات.

وأكدت أن الوزارة تمضي قدمًا ضمن التوجيهات الملكية ودعم مجلس الوزراء نحو تحقيق المزيد من نهضة القطاع السياحي والسعي لتحقيق أهدافه التنموية وأداء دوره الإقتصادي، وذلك أنعكس على الارتفاع المستمر في مؤشرات النمو في الدخل السياحي وأداء هذا القطاع الذي يواصل في تحقيق المزيد من المكتسبات.

وأظهرت المؤشرات أيضا ارتفاعا في زوار البترا، ووصل عددهم إلى 751583 زائرا بنسبة زيادة بلغت 1ر34 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2018، وارتفاعات مماثلة في جرش بنسبة بلغت 7ر38 بالمئة والكرك بنسبة 7ر80 بالمئة ووادي رم بنسبة 8ر53 بالمئة والمغطس بنسبة 6ر29 بالمئة، وجبل نيبو بنسبة 6ر45 بالمئة.