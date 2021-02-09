3.281 مليون دينار أرباح “التأمين الإسلامية” في 2020

عمان – الغد – أعلنت شركة التأمين الإسلامية عن نتائجها المالية حتى 2020/12/31 بمصادقة مجلس إدارة الشركة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام 2020 والتوصية إلى الهيئة العامة العادية باعتمادها وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 8 % من رأسمال الشركة توزع من الأرباح المدورة لهذا العام، وذلك في اجتماع الهيئة العامة للشركة والذي سيعقد يوم الثلاثاء الموافق 2021/4/6.

وعبر موسى شحادة رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية عن اعتزازه بما حققته الشركة من نتائج جيدة بالرغم من مختلف التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالمنطقة وتأثيرات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم والأردن واثرت على قطاع التأمين، مبيناً أن شركة التأمين الإسلامية استطاعت المحافظة على موقع متقدم في القطاع التأميني والتأمين التكافلي الإسلامي في الأردن وخدمة الاقتصاد الوطني، حيث بلغت أرباح الشركة في نهاية العام 2020 قبل الضريبة حوالي 3.281 مليون دينار مقابل حوالي 1.805 مليون دينار للعام 2019 وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 22.588 مليون دينار، أما التعويضات المدفوعة خلال العام 2020 فقد بلغت حوالي 15,738 مليون دينار.

وبلغت حصة المساهمين من الأرباح قبل الضريبة حوالي 2.389 مليون دينار مقابل حوالي 1.633 مليون دينار للعام 2019 وبلغت حصة حملة الوثائق من الأرباح 892 ألف دينار مقابل 172 ألف دينار للعام 2019.

أما مجموع موجودات الشركة للعام 2020 فقد بلغت حوالي 41.552 مليون دينار مقابل حوالي 39.784 مليون دينار للعام 2019 بنسبة نمو حوالي 5 %، في حين بلغت حقوق المساهمين حوالي 21.191 مليون دينار مقابل حوالي 19.839 مليون دينار للعام 2019 بنسبة نمو حوالي 7 %.

وقال رضا دحبور مدير عام شركة التأمين الإسلامية نقدر جهود مجلس إدارة الشركة الإشرافية وجهود الإدارة التنفيذية في تنفيذ استراتيجية الشركة بالتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الشركة مع تعزيز مفهوم التأمين التعاوني وتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في التأمين الإسلامي بتقديم أفضل المنتجات التأمينية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة المخاطر تدعم نمو الأعمال وتحسن من الربحية بالإضافة إلى وجود حوكمة شرعية تشرف على مشروعية الاعمال، وقد حققت الشركة هامش ملاءة مالية نسبتها 327 %، وحازت على العديد من الجوائز وحصلت الشركة من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) وللمرة السابعة على التوالي على تصنيف ائتماني بدرجة A للقدرة المالية التكافلية وبمنظور مستقبلي مستقر ، حيث قيمت درجتـــها الائتمـــانية بمـــعدل

(76 – 80) مما يثبت كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة وهي أول شركة تأمين إسلامي في الأردن تأسست العام 1996.

ومن الجدير بالذكر أنه تم تجديد رخصة شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة المطبق في الشركة، بحيث تقدم الشركة كافة خدماتها التأمينية وفق أحدث معايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع معيار الآيزو الدولي 9001:2015.